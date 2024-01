Patate arrosto, con questo ingrediente segreto escono perfette e croccanti: non riuscirai a rinunciarci più

Scopri il segreto per preparare delle patate al forno davvero deliziose e invitanti: dopo averlo provato, non potrai più farne a meno.

Se divertirti e sperimentare in cucina è uno dei tuoi hobby preferiti, allora devi essere uno che ama curiosare e provare diversi segreti del mondo culinario. Ognuno ha il proprio metodo di cucina, il proprio modo di preparare determinati piatti, ma ci sono dei trucchetti che, se utilizzati, rendono le tue pietanze delle vere chicche.

Le patate, ad esempio, sono uno degli ingredienti naturali più semplici eppure, grazie alla loro versatilità, puoi farci mille preparazioni. Dal purè, fino alle patate al forno, il fatto che queste siano anche economiche le rende indispensabili all’interno della cucina italiana. Se le adori come contorno e ti piace assaporare delle ottime patate arrosto cotte al forno, devi assolutamente mettere in pratica questo stratagemma.

Ti suggeriremo, infatti, un modo per renderle ancora più deliziose e leccarti i baffi. Anche se può apparire alla portata di tutti, questa preparazione nasconde delle insidie. Non è così scontato ottenere delle patate croccanti al punto giusto ed è per questo che faresti meglio a prendere nota di questo segreto. Una volta provato, non tornerai più indietro.

Cosa fare prima della cottura

Per ottenere delle patate al forno deliziose, non ti basterà tagliarle, condirle e farle cuocere, ma dovrai procedere a uno step che precede la preparazione. Infatti, ti consigliamo di sfruttare al meglio il loro amido, che è la sostanza che rilasciano e che serve proprio a creare quella crosticina in superficie, che le rende morbide dentro e croccanti fuori. Inizia, dunque, con sbucciare le patate, tagliarle a dadini a seconda delle preferenze e metterle poi in una pentola con acqua bollente.

Aggiungi un cucchiaio di bicarbonato di sodio, che è l’ingrediente segreto, che ti aiuterà a scomporre l’amido delle patate, chiamato pectina e ad attirarlo in superficie. Solo dopo che le patate appariranno morbide al tatto, ma non si saranno sfaldate, potrai procedere a scolarle e passarle in un contenitore bello largo. Vediamo, ora, come prepararle alla cottura in forno.

Un pizzico di spezie e via, in forno

Ovviamente, le patate per essere gustose e appetitose hanno bisogno della giusta dose di spezie. Prendi una padella e fai dorare rosmarino e aglio, finemente tritati, con olio d’oliva. Con quest’ultimo, una volta che avrà preso il sapore delle spezie, potrai ungere le patate riposte nella teglia.

Condisci, poi, le patate con sale e pepe e inforna per 20 minuti, a 180 gradi. Trascorso il tempo necessario, girale e lasciale cuocere per altri 20 minuti. Ultimata la cottura, trasferisci le patate in una ciotola e dai un tocco finale con il rosmarino e l’aglio precedentemente scottati in padella.