Anna Falchi, nel suo passato anche un bacio appassionato con lui: è uno degli attori più amati al mondo

L’icona sexy degli anni Novanta ha avuto un flirt con il famosissimo attore internazionale: nessuno può resistere al suo fascino

Anna Falchi ha costruito una carriera memorabile nel cinema italiano, distinguendosi per la sua immensa bellezza e sensualità.

Negli anni Novanta e Duemila è stata un’icona sexy tanto che la sua vita sentimentale ha conquistato l’attenzione dei media e del grande pubblico.

Durante un’intervista ai microfoni di “Storie di donne al bivio“, la sex symbol ha fatto un tuffo nel passato ed ha affrontato il tema dell’amore e delle conseguenze sulla sua carriera.

Come riporta “ilfattoquotidiano.it“: “Sono ripartita da zero per le mie vicissitudini sentimentali che hanno danneggiato la mia immagine di donna dello spettacolo“.

Anna Falchi e la sua vita sentimentale: “Cambierei tutto”

Anna Falchi ha vissuto momenti difficili, ma oggi ha ripreso in mano la sua vita: “Da 3 anni a questa parte senza nessun rimpianto ho ripreso in mano la mia vita da donna, da femmina, e me la sto godendo e posso definirmi una donna felice. Finalmente un pò di leggerezza“.

Come riporta il sito web “ilfattoquotidiano.it“, l’attrice oggi ha raggiunto la felicità ma sul suo passato ha ammesso: “Non rifarei nulla, cambierei tutto [..] ho avuto spesso delle persone completamente diverse, si va su binari paralleli che non si incontrano mai”.

La passione con il famosissimo attore

Anna Falchi, durante la recente intervista rilasciata a “Storie di donne al bivio“, ha ammesso di aver raggiunto la serenità che cercava da tempo. Alla sex symbol sono stati attribuiti moltissimi flirt, ma uno dei suoi primi amori è stato quello con Fiorello: “Il primo amore. Una grande passione ma difficile da vivere come personaggi pubblici“, sono le parole di Anna rilasciata a La Repubblica e riportate dal sito web “Leggo.it“.

Falchi aveva solo 21 anni quando si è innamorata del celebre comico, ma la loro storia è terminata dopo soli due anni. Nonostante le storie d’amore, Anna non può dimenticare il bacio passionale con un celebre attore internazionale. Si tratta di Rupert Everett, un attore di fama internazionale che ha conosciuto sul set di “Dellamorte Dellamore” nel 1994. Anna interpretava il ruolo di una bellissima vedova che si innamora del custode del cimitero, interpretato da Rupert. Tra i due attori si instaura immediatamente una forte chimica tanto che la scena del bacio diventa letteralmente indimenticabile.

In quel periodo Rupert aveva da poco fatto coming out sulla sua omosessualità, ma Anna Falchi ha voluto precisare che si è trattato del bacio più passionale che abbia mai ricevuto. Come riporta il sito web “Leggo.it“, Anna ha ammesso: “Ma come mi ha baciato lui, nessuno mai”.