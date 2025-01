Grande Fratello, la gieffina ha rivelato di essere la cugina di una cantante famosa: il nome che nessuno immaginava

Gli scoop al Grande Fratello non finiscono mai, ma questo li ha superati davvero tutti: la parentela che nessuno pensava.

Il Grande Fratello è conosciuto per essere uno dei reality in cui scoop e scandali corrono in fretta. Quest’anno, come tutti gli altri anni, i concorrenti si stanno dando un gran da fare per creare delle dinamiche avvincenti, all’interno del gioco.

Tra una partenza un pò difficoltosa e qualche incidente di percorso, questa edizione sta andando avanti e ha conquistato milioni di telespettatori che, ogni lunedì, non vedono l’ora di correre dinanzi alla TV per scoprire quali sorprese riserverà la puntata. I veri fan del reality, però, seguono le vicende dei ragazzi in casa 24 ore su 24, su Mediaset Extra.

Grazie a questo canale e grazie ai video diffusi sul web, non abbiamo potuto fare a meno di notare un particolare che ci ha fatto sobbalzare dalla sedia. Una gieffina si è lasciata andare a una dichiarazione sorprendente, che riguarda una cantante famosissima. A quanto pare, sarebbe sua cugina. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Una rivelazione inaspettata

Dopo mesi di convivenza sotto lo stesso tetto e, costantemente, sotto l’occhio attento e vigile delle telecamere del Grande Fratello, i gieffini iniziano a dimenticare di essere in onda 24 ore su 24, lasciandosi andare a confessioni sempre più intime e inaspettate. È quello che è accaduto, ad esempio, a Mariavittoria Minghetti, che ha svelato che il suo cachet equivale a 80 euro al giorno. Difatti, sapevamo già che gli inquilini della casa vengono pagati giornalmente o settimanalmente, e alla fine dei giochi portano a casa il ghiotto cachet racimolato durante la permanenza nel reality. Sapevamo anche, però, che la somma non è uguale per tutti, ma che si differenzia a seconda del grado di popolarità della persona.

Così, la giovane romana che di mestiere fa il medico estetico, non potrebbe certo guadagnare quanto volti di spicco come Enzo Paolo Turchi o Luca Calvani. A sorprendere ancora di più, è stata una rivelazione del tutto inattesa, buttata lì, durante una partita a carte. La protagonista della vicenda è Jessica Morlacchi, ex cantante della band Gazosa. La donna avrebbe confessato di essere parente di una celebre cantante e artista.

La vena artistica delle cugine

Probabilmente, la passione per il canto è ereditaria, visto la cugina di secondo grado di Jessica Morlacchi sarebbe proprio la star Elodie. Durante una partita a carte con Eva Grimaldi e Pamela Petrarolo, la gieffina avrebbe rivelato, a Stefania Orlandi, di avere in comune con la famosissima e amatissima cantante una parentela stretta.

jessica ed elodie cugine di secondo grado io mi sento malissimo questa notizia totalmente random e meravigliosa pic.twitter.com/A7e1jvRIdG — lapressata (@lapressata) December 29, 2024

I loro nonni, così come si evince dalle due dichiarazioni, sarebbero stati fratelli e questo la rende cugina di secondo grado di Elodie. È stato in occasione dell’ascolto della hit Black Nirvana che Jessica ha deciso di confessare questo piccolo segreto di famiglia. Ovviamente, le sue parole hanno fatto il giro del web e la notizia è, oramai, sulla bocca di tutti.