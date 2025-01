Amici, ex insegnante finito d’urgenza sotto i ferri: “Più impegnativo del previsto” | La delicata operazione

Un’operazione assai complessa: a sottoporvisi uno degli ex protagonisti del noto programma Amici, molti in pensiero.

Uno tra i programmi del primo pomeriggio, insieme a Uomini e Donne, più longevi e di successo della rete Mediaset. Stiamo parlando di Amici di Maria De Filippi, lo show che vede scendere in campo giovani talentuosi.

Tra canto e ballo, le prove e le sfide si snodano tra interrogazioni e performance. Tanti gli appassionati: proprio per questo la risonanza della notizia riguardante l’intervento è stata così ampia.

A dover andare sotto i ferri uno tra gli ex protagonisti rimasti nel cuore di telespettatori e telespettatrici del programma: nemmeno lui pensava sarebbe stato un momento tanto complicato.

Intervento per ex insegnante di Amici, fan vecchi e nuovi si stringono nell’ansia

Il coreografo, comunque, non si è certo lasciato pregare per sapere novità. Mentre molti tendono a mantenere il riserbo su questioni legate alla salute, per fortuna sappiamo ogni cosa in merito alla sua operazione.

Infatti, è stato lui stesso a pubblicare un lungo post sul profilo Instagram per aggiornare i fan e fare un ringraziamento a chi lo ha operato. Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta del grandissimo Luca Tommassini: tutti ricordano quando Maria De Filippi lo annunciò con il ruolo di direttore artistico del serale di Amici. Ecco cosa gli è accaduto contestualmente alla vicenda dell’operazione.

Ha rivelato ogni cosa: il post del noto coreografo fa il giro del web

Una camicia aperta e una cicatrice in corrispondenza dell’apertura subita: questo raffigura la fotografia che l’artista ha pubblicato sul profilo Instagram con una descrizione alquanto lunga. “Ciao dreamers”, comincia così il post, “Torno qui un attimo, sui social, per dire che l’operazione è andata bene ma è stato ed è tutto molto più “impegnativo” di quello che mi aspettavo“, ha affermato.

In seguito ha ringraziato: “Il Dott. Piergiorgio Bruno e il Dott. Massimo Massetti del policlinico Gemelli di Roma che hanno fatto una sorta di “miracolo” salvando la mia valvola mitrale ricostruendola a mano, così evitando di doverla sostituire con una valvola esterna”.

Il post di ringraziamento e aggiornamento si conclude con una richiesta di sostegno morale e un grande augurio di buone feste a chiunque si imbatta in quella scrittura che ha fatto intenerire tanti utenti. Non resta che attendere che Luca Tommassini si ristabilisca del tutto: senza dubbio avverrà prestissimo.