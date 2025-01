Spondilosi, viene fuori la malattia segreta di Matteo Berrettini: i sintomi sono davvero dolorosi

Il campione del tennis affetto da una terribile malattia: Matteo Berrettini deve fare i conti con dei sintomi terribili

Matteo Berrettini è un tennista professionista diventato celebre a livello mondiale non solo per le sue performance, ma anche per l’umiltà e la sana competizione che mette in campo.

Ha realizzato una carriera degna di nota tanto da essere soprannominato “The Hammer” per la professionalità e la potenza dei suoi colpi.

A soli 28 anni Matteo è considerato uno dei talenti più promettenti nel panorama sportivo ed è il primo e l’unico giocatore italiano ad essere arrivato in finale al torneo di Wimbledon.

Eppure nella vita del tennista non sono mancati i momenti difficili a causa di una terribile malattia che ha scoperto di avere sin dall’infanzia.

La terribile malattia di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini ha affrontato un 2024 ricco di alti e bassi sia dal punto di vista professionale che personale. Il tennista si è contraddistinto per il contributo donato all’Italia nella Coppa Devis e nonostante gli infortuni, il campione ha dimostrato coraggio e volontà di rialzarsi più forte di prima.

Si tratta di una costante nella vita di Matteo che, fin dalla giovanissima età, è costretto a fare i conti con una brutta malattia. Si tratta della spondilolisi ed è una patologia che colpisce la colonna vertebrale. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i sintomi dolorosi di Berrettini.

Cos’è la spondilolisi?

La spondilolisi è una patologia della colonna vertebrale che ha colpito Matteo Berrettini quando era ancora un bambino. All’età di 10 anni scopre di avere un problema di salute che mette a rischio anche il suo desiderio di diventare un tennista professionista: “Da ragazzino mi dissero che non avrei più potuto giocare a tennis per la spondilolisi: mi manca un ossicino che tiene una vertebra nella schiena“, sono le parole del campione rilasciate in un’intervista alla Gazzetta dello Sport e riportate dal sito web “fanpage.it“. Ma di cosa si tratta precisamente e quali sono le conseguenze?

La malattia di cui soffre Matteo colpisce la colonna vertebrale a causa di un difetto dell’istmo della vertebra, ovvero il punto di congiunzione tra il peduncolo, le faccette articolari e la lamina che porta la vertebra a scivolare in avanti. Purtroppo per la spondilolisi non esiste una cura definitiva, ma è necessario intraprendere un percorso riabilitativo in cui si impara a convivere con la patologia. È importante imparare a controllare i movimenti evitando forti stress della colonna vertebrale, ma fortunatamente le giuste cure consentono ad uno sportivo di proseguire la propria carriera e non rinunciare ai propri sogni.