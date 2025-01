“Il momento è arrivato”: Tony Effe deve pagare un vecchio “debito” | Oltre 5 mila euro per una cena

Il celebre rapper italiano ha un “debito” con il famosissimo cantante: il momento di pagare è finalmente arrivato

Nel panorama della musica rapper e trapper italiana spunta Tony Effe, un cantante talentuoso ed eccentrico che ha conquistato l’attenzione di migliaia di persone.

Con la hit “Sesso e Samba” ha fatto ballare migliaia di fan ed ha consolidato la sua posizione nel panorama musicale.

In passato è stato un membro della “Dark Polo Gang“, ma dal 2021 intraprende una carriera da solista che lo conduce al successo.

Nuove sfide si aprono per Tony Effe, all’anagrafe Antonio Pugliese, che parteciperà al Festival di Sanremo con il nuovo brano intitolato “Damme ‘na mano“. Intanto però viene fuori un particolare retroscena su di lui.

Tony Effe: dal rap al palco di Sanremo

Dopo aver realizzato una carriera musicale degna di nota, Tony Effe è pronto per la nuova avventura al Festival di Sanremo. È stato escluso dal concerto di Capodanno a Roma a causa dei suoi testi considerati sessisti, ma Tony Effe ha ottenuto la sua rivincita.

Il rapper ha annunciato la sua partecipazione alla kermesse con un post pubblicato sul suo account Instagram: “Damme ‘na mano. Ci vediamo a Sanremo“. Ora che ha raggiunto un successo grandioso grazie al suo talento, Tony Effe potrà ripagare un vecchio “debito” che ha nei confronti di una grande celebrità.

Il rapper deve pagare il suo “debito”

Tony Effe a febbraio calcherà il palco dell’Ariston, segnando un traguardo importantissimo per la sua carriera professionale. Ora che ha raggiunto un successo straordinario ed una grande notorietà, il rapper potrà finalmente pagare un “debito” che ha nei confronti del celebre Pupo. Come riporta un articolo del gruppo di Quotidiano Nazionale/Monrif, in passato Pupo ha offerto al rapper e ai suoi amici della “Dark Polo Gang” una cena di oltre cinque mila euro.

“Li portai tutti a mangiare il tartufo da Alessandro Borghese“, sono le parole riportate dal sito web “Fanpage.it“. “Eravamo in undici. C’erano anche Giuseppe Cruciani e Fabio Rovazzi. Borghese, alla fine, mi presentò un conto da cinquemilacinquecento euro. Niente di scandaloso, visto il consumo industriale di tartufo e di champagne che ci fu“, ha spiegato Enzo Ghinazzi.

Tony è stato tanto gentile da ringraziare Pupo e da fargli una promessa: “‘Appena diventerò famoso e farò i soldi, ricambierò volentieri l’invito’. Eccoci Tony, il momento è arrivato. Aspettiamo che il Festival finisca e poi tartufo a volontà e fiumi di champagne. Festeggeremo il tuo successo“.