Belen Rodriguez non ha resistito: quando si sono visti è esplosa la situazione | Il bacio ripreso dalle telecamere

La showgirl argentina ancora sulla bocca di tutti: ecco cosa avrebbe combinato Belen Rodriguez davanti alle telecamere.

Fin da quando ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, in Italia, Belen Rodriguez ha fatto parlare parecchio di sé. La showgirl argentina è arrivata nel nostro bel Paese come un uragano e si è imposta sulla scena, grazie alla sua bellezza indiscutibile e al suo carattere peperino.

Ma, oltre al lavoro, possiamo dire che la donna ha dedicato parecchio tempo anche all’amore. Tra Fabrizio Corona, Andrea Iannone, Antonino Spinalbese e, ovviamente Stefano De Martino, i flirt e le storie della showgirl sono stati diversi. Nonostante sia trascorso del tempo dalla separazione dal conduttore di Affari Tuoi, i fan della coppia sperano ancora in un ritorno di fiamma.

Purtroppo, però, pare che dovranno mettere da parte ogni speranza, perché Belen si sarebbe lasciata trasportare da una nuova passione. Tutto è accaduto davanti l’occhio delle telecamere e nessuno avrebbe mai immaginato che la situazione si sarebbe fatta così piccante. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Un periodo di alti e bassi

Belen Rodriguez ha intrapreso la sua carriera di showgirl e conduttrice sulle reti Mediaset. Diversi i programmi che l’hanno vista protagonista e che l’hanno portata nelle case degli italiani. Negli ultimi anni, però, la donna ha attraversato un periodo difficile, dal quale è riuscita a uscirne grazie all’amore dei suoi cari e grazie alla clinica di Padova nella quale era ricoverata. Belen ha imparato a prendersi cura di se stessa e della sua salute, fisica e mentale.

Finalmente, quindi, si interrompe la sua lunga assenza dalla TV e i suoi fan potranno ritrovarla su un’altra rete, pronta a una collaborazione con Discovery. La Rodriguez sarà la conduttrice di Amore alla prova- La crisi del settimo anno, in onda su Real Time. E, a proposito di amore, c’è da dire che la donna sa bene cosa significa innamorarsi, soffrire, ricominciare. Belen ha dimostrato di credere nell’amore e di tentare, più e più volte, di avere un uomo accanto a lei, con il quale costruire una famiglia.

Le ultime storie, quelle con Elio Lorenzoni e Angelo Galvano, l’hanno portata a desiderare una pausa dall’universo maschile. Ora, la conduttrice vorrebbe stare da sola, come ha rivelato ai microfoni di Striscia la Notizia, lo scorso primo gennaio 2025. Tuttavia, questo non l’ha fermata dal farsi trasportare dalla situazione, quando ha rivisto proprio lui. Ecco di chi si tratta.

Una scena inaspettata

Chi ha imparato a conoscere Belen, sa quanto sia spontanea e libera, in ciò che dice e in ciò che pensa. Nonostante questo, qualcuno non si sarebbe mai aspettato di vedere ciò che è stato ripreso dalle telecamere. Durante la messa in onda di Striscia la Notizia, è stato lanciato il servizio nel quale la showgirl argentina ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli.

È in questa occasione che Belen, prima di andare via, si è abbandonata a un bacio con l’inviato. Dopo il trentaduesimo Tapiro ricevuto, questo è diventato una sorta di rito tra i due. La Rodriguez, sempre pronta a scherzare, non si è sottratta al momento e ha deciso di stare al gioco.