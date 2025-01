Serena Autieri, oggi è il marito di una collega ma in passato è stato uno dei suoi amori: il suo nome vi stupirà

La bellissima Serena Autieri ha avuto un flirt con il marito di una celebre conduttrice: nessuno poteva immaginarlo

Serena Autieri è una delle donne più apprezzate del panorama televisivo per il talento nella conduzione, ma anche la sua bellezza ha conquistato migliaia di fan.

Nel corso della sua lunga carriera, la conduttrice ha attirato l’attenzione dei media anche per la sua vita personale e sentimentale.

Oggi è una donna felice ed innamorata di suo marito e della famiglia costruita con il produttore teatrale Enrico Griselli.

I due sono sposati dal 2010 e nonostante i flirt passati, Serena è sicura che la sua vita è iniziata nel momento stesso in cui ha incontrato Enrico.

Serena Autieri e l’amore per la sua famiglia

Serena Autieri è una donna in carriera, felice ed appagata dalla storia d’amore con Enrico Griselli. Il loro amore è nato sulle rive del Lago di Como, in uno scenario romantico per il primo appuntamento. Il colpo di fulmine è stato immediato ed ancora oggi, sono legati da un amore profondo e sincero.

Come riporta il sito web “ilsussidiario.net“, il segreto di Serena per un amore duratore è la passione. In un’intervista rilasciata a “Oggi“, la conduttrice ha raccontato: “Siamo fortunati, ci sono l’amore e la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco [..] Mai scordarsi di alimentare la fiamma. La passione è fondamentale, tiene in piedi la coppia“.

Il flirt passato di Serena Autieri

Nel cuore della bellissima Serena Autieri c’è posto per un solo uomo, ovvero suo marito Enrico Griselli. I due si sono sposati nel 2010 e dal loro amore è nata la loro unica figlia Giulia Tosca. Come riporta il sito web “libero.it“, Serena ha raccontato: “Ho smesso di lamentarmi perché lui si sveglia troppo presto. Mio marito dorme poco perché ha sempre da fare, la sua mente è in perenne movimento. Io, invece, ho bisogno di almeno sette ore di sonno. Se litighiamo sono io quella che cerca di fare pace. Non sono rancorosa, non tengo il muso e dimentico subito”.

Nel passato della conduttrice ci sono stati molti flirt tra cui Gabriel Garko ed il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Tuttavia, c’è stato un uomo che ha fatto battere il cuore della conduttrice campana e che oggi è il marito di una donna famosissima della televisione italiana. Si tratta del marito di Caterina Balivo, una protagonista del piccolo schermo amata e seguita da migliaia di telespettatori. La storia con Guido Maria Brera risale a moltissimi anni fa, quando entrambi non erano legati con gli attuali compagni. Nonostante la breve durata della relazione, è stato sicuramente un momento importante della vita di Serena.