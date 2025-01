Fedez costretto a dirle addio: la notizia è arrivata all’improvviso | Dopo il divorzio da Chiara ha perso anche lei

Dopo la separazione definitiva con l’imprenditrice digitale, Fedez deve affrontare un nuovo addio: è stato inevitabile

Fedez, grande artista nel panorama musicale nazionale, negli ultimi anni è stato spesso al centro delle discussioni a causa della sua vita personale e sentimentale.

La storia d’amore con Chiara Ferragni ha occupato le prime pagine dei principali tabloid di gossip ed ha appassionato migliaia di fan in tutto il mondo.

Tuttavia, l’inaspettata separazione ha intensificato la curiosità mediatica ed ogni riflettore è stato puntato sulla loro vita privata.

Oggi, sia Fedez che Chiara continuano le loro vite seguendo percorsi paralleli, ma il celebre rapper deve fare i conti con un nuovo addio.

La nuova vita di Fedez

Il 2024 non è stato certamente un anno semplice e sereno per Fedez che ha dovuto affrontare una separazione molto dolorosa. Dopo le battaglie iniziali, i due ex partner hanno deciso di mettere da parte le divergenze ed hanno imparato a mantenere un rapporto pacifico per amore dei due figli, Leone e Vittoria.

Per il rapper milanese, però, gli adii non sono terminati. A seguito del divorzio, Fedez ha dovuto affrontare l’ennesimo cambiamento significativo e si è trasferito in un lussuoso appartamento di 400 metri quadri in pieno centro a Milano, precisamente a pochi metri dal Castello Sforzesco. Ma la casa di famiglia non è la sola che ha perso.

Un addio che costa caro

Fedez e Chiara hanno intrapreso vite parallele, ma i fan non possono dimenticare i momenti iconici di coppia e di famiglia trascorsi soprattutto nella lussuosa Villa Matilda, chiamata così in onore della defunta cagnolina della Ferragni. La dimora si trova a Pognana Lario, sulle rive del Lago di Como, ed è stata acquistata nel 2022 dagli ex coniugi a circa 5 milioni di euro. Nei giorni scorsi, Fedez è stato costretto a dire addio ad un altro pezzo del suo passato poichè la famosissima Villa è stata venduta ad un facoltoso cittadino inglese.

La proprietà è stata messa in vendita subito dopo la separazione e a seguito di un completo restauro, la tenuta ha acquisito un valore significativo. Come riportato su Rtl 102.5 dal giornalista Gabriele Parpiglia, la vendita è stata gestita dalla prestigiosa «Lionard Luxury Real Estate» e gli ex coniugi hanno dovuto dire addio ad un pezzo del loro passato, ma l’affare è stato senza dubbio vantaggioso per entrambi. Al momento non è giunta alcuna conferma dai diretti interessati, ma pare che Villa Matilda sia stata acquistata da un facoltoso uomo inglese ad un costo che si aggira intorno agli 11 milioni di euro.