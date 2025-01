Raz Degan lo ha rivelato dopo mesi: la verità sul periodo più difficile | Costretto a farlo per salvarle la vita

Il celebre attore ha dovuto affrontare uno dei momenti più dolorosi della sua vita: ha sacrificato tutto per lei

Raz Degan è un celebre personaggio televisivo che ha raggiunto la popolarità nel Bel Paese grazie all’immenso talento interpretativo e per la sua presenza scenica.

Di origine israeliana, il suo percorso professionale inizia grazie ad alcuni spot pubblicitari che lo rendono immediatamente popolare ed acclamato.

Intraprende poi una carriera da attore e partecipa a moltissimi capolavori della televisione e del cinema internazionale. Oggi ha raggiunto la serenità e vive la sua vita in Puglia tra trulli e nuovo progetti lavorativi. Nonostante i tanti successo però ha anche affrontato delle difficoltà.

Il passato doloroso di Raz Degan

Raz Degan è un grande protagonista dello spettacolo italiano e nel corso della sua carriera professionale ha realizzato moltissimi progetti che lo hanno reso una vera icona. Con il suo fascino misterioso ed intrigante e la sua passione per la spiritualità, Raz è riuscito a farsi spazio nel cuore di migliaia di fan.

Nonostante i successi clamorosi, le vittorie e la carriera professionale degna di nota, nella vita del grande attore israeliano non sono mancati anche i momenti bui e dolorosi. In particolare, Raz Degan ha dovuto affrontare un periodo molto difficile a causa della donna più importante della sua vita.

Tutta la verità sul passato di Raz Degan

La splendente carriera artistica di Raz Degan è stata piuttosto versatile e non ha mai rinunciato a sperimentare progetti e nuove sfide con se stesso. Uno dei momenti cruciali nella vita professionale dell’attore è stato quando ha preso parte all‘Isola dei Famosi nel lontano 2017. Dopo essersi momentaneamente allontanato dal mondo dello spettacolo, Raz è tornato alla ribalta con la partecipazione al reality di Canale 5 e sin dal suo arrivo in Honduras, ha conquistato l’attenzione di migliaia di telespettatori che lo hanno premiato con la vittoria.

Tuttavia, una volta tornato in Italia, Raz ha confessato ai microfoni del Corriere il vero motivo per cui ha accettato di partecipare al reality. Come riporta il sito web “Leggo.it“, l’attore ha confessato di aver accettato l’avventura per questioni economiche: “L’ho fatto per soldi“. Una motivazione che, a prima vista, poteva sembrare superficiale ma che in realtà nascondeva una motivazione ben più profonda e dolorosa. Il celebre attore era spinto dall’amore per la sua mamma che, affetta da una grave malattia, aveva bisogno di molto denaro per le cure mediche. Raz Degan, con il cachet guadagnato, ha finanziato le spese mediche di sua madre Adina ed ha dimostrato ancora una volta la sensibilità ed il cuore grande che lo hanno reso iconico fin dai suoi esordi.