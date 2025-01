Michelle Hunziker, le vacanze di Natale finiscono con le lacrime: questa volta coinvolte entrambe le figlie

La famosissima showgirl svizzera si emoziona durante le vacanze di Natale: non può credere a ciò che ha visto

Michelle Hunziker è una grande protagonista del mondo dello spettacolo che ha saputo conquistare l’affetto di migliaia di fan con il suo sorriso contagioso.

Oltre ad essere una donna in carriera e famosa in tutto il mondo per la sua professionalità, è anche una mamma amorevole ed una nonna sprint.

Aurora è la primogenita nata dall’amore con Eros Ramazzotti, mentre Sole e Celeste sono nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Dal 2023 la conduttrice svizzera è diventata anche nonna del piccolo Cesare che, affettuosamente, chiama “bignè”.

Lacrime per Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è una donna energica, un vulcano di passione e divertimento che condivide con le sue tre figlie. La conduttrice riesce perfettamente a coniugare la vita professionale con quella personale e non si fa mai sfuggire le esperienze condivise con la sua famiglia.

In occasione delle festività natalizie, Michelle ha preparato le valige ed è volata lontano con Sole e Celeste. La famiglia al femminile ha condiviso una nuova esperienza a dir poco magica ed irripetibile che ha prontamente documentato e pubblicato sul suo account Instagram.

Le vacanze di Natale finiscono in lacrime per Michelle Hunziker

Le vacanze di Natale sono state decisamente emozionanti per Michelle Hunziker che ha deciso di condividere un’esperienza indimenticabile con le sue figlie, Sole e Celeste. Un’avventura che difficilmente dimenticheranno e che ha portato la conduttrice ad emozionarsi di fronte ad uno spettacolo naturale. Michelle ha trascorso le festività in un luogo magico, circondata dalla neve e dai panorami incantevoli della Lapponia. La showgirl svizzera ha voluto condividere con i suoi followers uno dei momenti più emozionanti che ha vissuto durante le vacanze.

In un post condiviso su Instagram, la Hunziker ha raccontato di aver avuto il piacere di ammirare l’aurora boreale. La conduttrice ha commentato con parole cariche di emozione e magia: “Quante sere abbiamo sognato con le mie bambine di vedere le aurore boreali dal vivo, di essere così fortunate da intraprendere un viaggio di 4 giorni e poter assistere a uno degli spettacoli più belli della natura. Abbiamo pianto insieme dalla gioia e ce lo ricorderemo per sempre”. Michelle è sempre molto riservata quando si tratta delle sue bambine, ma non ha potuto fare a meno di condividere un’emozione così intensa.