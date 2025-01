Bianca Guaccero, pronta al grande passo con Pernice: l’annuncio che fa impazzire i fan della coppia

Bianca Guaccero svela quale sarà il prossimo passo da compiere con la sua dolce metà: l’amore con Giovanni Pernice va a gonfie vele.

Una stagione televisiva particolarmente fortunata per Bianca Guaccero, conduttrice di successo che, di recente, si è messa in gioco anche come ballerina, arrivando a portare a casa la vittoria a Ballando con le stelle. La diciannovesima edizione del programma di Milly Carlucci, però, non le ha regalato solamente la soddisfazione di arrivare prima tra tutti.

Qui, infatti, la conduttrice ha trovato l’amore e il suo cuore è tornato a battere per il maestro di ballo, Giovanni Pernice, con il quale ha condiviso, fianco a fianco, questa splendida esperienza. Già dalle prime puntate, i telespettatori avevano notato un certo feeling tra i due, confermato poi dalle parole dei diretti interessati.

Oramai, il programma ballerino è giunto al termine e Bianca non può più nascondere i suoi sentimenti per Giovanni. Il web pullula delle loro foto assieme, mentre si scambiano dolci effusioni e condividono momenti di quotidianità.

I fan della conduttrice sono diventati anche i fan di questa neo coppia e sono proprio questi a essere rimasti a bocca aperta, una volta venuti a conoscenza dell’annuncio della donna. A quanto pare, la Guaccero sarebbe pronta al grande passo con Pernice. Scopriamone di più insieme.

Novità in vista per la conduttrice

Dopo aver alzato la coppa di Ballando con le stelle, Bianca Guaccero è pronta per vestire di nuovo i panni della conduttrice. Il 2025 sarà un anno ricco di novità per la donna, che condurrà il Prima Festival, al fianco di Gabriele Corsi e che sarà impegnata anche in un nuovo format, con Nek. Insieme condurranno Dalla strada al palco, programma in prima serata sulla Rai.

Bianca ha deciso di affrontare la vita con passione e determinazione e la vittoria di Ballando con le stelle è stata l’ennesima dimostrazione di come Bianca si sia rialzata più agguerrita di prima. Un esempio di resilienza che ha toccato l’anima delle persone a casa e che ha conquistato, soprattutto, il maestro di ballo Pernice. Ecco cosa avrebbe rivelato la Guaccero, durante l’intervista a Novella2000, riguardo l’uomo.

Un amore nato in pista

Nel corso della sua intervista a Novella2000, Bianca Guaccero ha parlato anche di Pernice. Oramai, i due sono una coppia di fatto, ma all’inizio della sua avventura, la donna non si sarebbe mai aspettata di trovare l’amore. Pronta ad affrontare questa nuova sfida, con tutto l’entusiasmo che si ha per una prima volta, Bianca ha dedicato giornate intere alle prove. Allenamento dopo allenamento, però, la complicità con Pernice è divenuta sempre più importante.

Con il tempo, quella che si pensava essere semplice sintonia in pista, nel ballo, si è trasformata in un’intesa anche sul versante sentimentale. Oggi, infatti, la coppia è più affiatata che mai e la stessa Bianca ha rivelato: “Stiamo pensando di fare un musical insieme”. I primi progetti per un futuro insieme ci sono tutti.