Federica Pellegrini, spunta la particolare richiesta fatta alla produzione di Ballando: coinvolto anche Madonia

Federica Pellegrini al centro dell’attenzione per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle: il caso Madonia

Federica Pellegrini ha dimostrato di non essere solo la campionessa di nuoto che tutti conosciamo, ma anche una donna in grado di mettersi in gioco.

La sua partecipazione al talent Ballando con le Stelle è stata a dir poco esemplare e con la sua eleganza ha saputo evitare i pettegolezzi e le polemiche.

In molti scommettevano sul suo desiderio di primeggiare ed ottenere la vittoria, ma Federica ha scelto di dedicarsi al ballo come una vera professionista.

Le ultime due puntate del talent sono state particolarmente stressanti per la Pellegrini che, a causa del licenziamento del maestro di ballo Angelo Madonia, ha dovuto riorganizzare il suo percorso.

Il caso Madonia a Ballando con le Stelle

Federica Pellegrini si è aggiudicata il secondo posto a Ballando con le Stelle, ma nelle ultime puntate non sono mancati i momenti di tensione e difficoltà. A seguito di una discussione con la giurata Selvaggia Lucarelli, Madonia ha perso il posto di lavoro ed un comunicato Rai ha diffuso la notizia del suo licenziamento.

“C’è stata una discussione in cui non c’entravo nulla. Quella di Selvaggia l’ho presa come una battuta, ma la cosa che mi ha davvero ferita è stato quando Angelo ha detto “non è la mia competizione’“, sono state le parole della concorrente durante un’intervista a Domenica In e riportate da “tg24.sky.it“.

Federica Pellegrini e la richiesta alla produzione

I momenti di tensione non sono certamente mancati, ma nonostante il cambio di partner, Federica Pellegrini è riuscita ad aggiudicarsi il secondo posto. Angelo Madonia, ex istruttore di ballo, ha espresso la sua felicità durante un’intervista a Domenica In: “Sono contento per il risultato che ha ottenuto Federica Pellegrini, mi sento partecipe“, come riportato dal sito “cremaoggi.it”. Angelo Madonia è stato accusato di essere distratto dalla presenza della sua compagna Sonia Bruganelli e dopo un acceso confronto con la giuria, il maestro è stato immediatamente licenziato. Ospite da Mara Venier, Madonia ha parlato del rapporto con la Pellegrini e della produzione del talent.

Come riporta il sito “Vanityfair.it“, il maestro di ballo ha ammesso: “La produzione aveva scelto me per affiancare Federica proprio in virtù della mia esperienza [..] Federica è stata corteggiata da Ballando a lungo, quest’anno ha accettato, ma con dei limiti in merito al tempo a disposizione per gli allenamenti. Sono stato considerato l’unico in grado di portare la nave in porto“.

In merito alle indiscrezioni sulla scarsa sintonia con Federica, Madonia ha raccontato a Mara Venier: “Solo poche ore fa Federica ha risposto a una domanda su Instagram. A chi le chiedeva perché non avesse cambiato prima il partner, ha risposto che non ce n’era motivo perché tutto era andato bene fino all’ultima esibizione, quella dopo la quale sono stato allontanato”.