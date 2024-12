Tina Cipollari lo ha riconosciuto subito: chi è il corteggiatore di Francesca | Lo abbiamo visto in un reality amatissimo

L’opinionista più amata della TV non si lascia sfuggire nulla: Tina Cipollari ha già smascherato il corteggiatore di Francesca.

Ora che Uomini e Donne è fermo per il periodo natalizio, possiamo fare un recap di quello che sono stati questi primi mesi di trasmissione. In fondo, come ogni anno, si sono già create le coppiette più amate dal pubblico a casa e sono già venuti i fuori i nomi dei personaggi meno graditi ai telespettatori.

Tra il Trono Classico e quello Over, abbiamo davvero un gran bel da fare. Come sempre, Gemma torna a far discutere di lei per le sue scelte in amore, mentre altri protagonisti del parterre sono impegnati ad approfondire nuove conoscenze. Per quanto riguarda i giovani, invece, due tronisti sono stati mandati via da Maria De Filippi, per le loro bugie ai danni del programma.

A resistere, Francesca e Martina, le due troniste, già note al pubblico per aver partecipato a Temptation Island. Quest’ultima si sta focalizzando su Ciro e Gianmarco, mentre Francesca ha richiesto nuovi corteggiatori. Peccato, però, che tra i ragazzi scesi ci fosse proprio lui. Tina Cipollari lo ha riconosciuto subito. Ecco di chi si tratta.

Cadono le maschere

Non è certo la prima volta che Uomini e Donne è teatro di scandali e di storie orchestrate solo per visibilità. Quest’anno, però, a cadere nella trappola, sono stati ben due tronisti, Alessio e Michele. Il primo, segnalato più volte in giro per i locali, anche in compagnia di altre ragazze, è stato allontano dallo studio, dalla padrona di casa. Michele, invece, è stato prima protagonista di un diverbio sui profili fake che aveva creato per stuzzicare le sue corteggiatrici e, infine, è stato mandato via dalla De Filippi.

La ragione? Molto semplice. Mentre era sul trono, si sentiva con una vecchia conoscenza del programma, Alessandra Fumagalli, scelta di Luca Daffrè. Dopo essere venuto tutto a galla e dopo che la ragazza avrebbe rivelato che, in realtà, Michele non aveva alcun interesse per le sue corteggiatrici, anche il suo percorso si è interrotto bruscamente, a metà dell’opera. Le due troniste, invece, sono ancora belle agguerrite e pronte e trovare l’amore della loro vita. Peccato, però, che per Francesca sia sceso Gianluca Costantino, un ragazzo parso subito noto alla Cipollari. Scopriamo insieme a quale reality ha partecipato.

La furia di Tina

Tina è una delle opinionisti più amate della TV proprio per la sua schiettezza. Non le manda di certo a dire e non si nasconde dietro un dito. Così, non appena ha visto scendere le scale delle studio a Gianluca Costantino, non ha potuto fare a meno di dire la sua. Immediatamente, ha fatto presente il fatto che il ragazzo avesse già partecipato al Grande Fratello e che, quindi, non fosse un volto del tutto nuovo alle telecamere.

Così, la Cipollari lo avrebbe accusato di non provare davvero un interesse di base per Francesca, ma di essere lì solo per la notorietà. Sappiamo che Tina è una tipa bella tosta e che sarà difficile farle cambiare idea. Gianluca, dunque, dovrà impegnarsi parecchio per dimostrare di essere sceso da quelle scale per Francesca e non per aggiungere l’esperienza a Uomini e Donne sul suo curriculum.