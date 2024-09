Addio all’estate ma non all’abbronzatura: ti basta aggiungere questi alimenti alla tua dieta | Così la tua pelle sarà dorata tutto l’anno

La tintarella di quest’estate è destinata a svanire presto? No se aggiungiamo questi alimenti alla nostra dieta.

Che malinconia, l’estate. Le temperature in calo sembrano avvicinarsi, insieme a quelle prime ventate fresche che ci ricordano che l’autunno ormai è alle porte. Pazienza, come ogni anno tireremo fuori cappotti e piumini, ma in questo frangente fatto di ricordi estivi, ad essere rimasta con noi è l’abbronzatura.

Settembre è infatti il mese in cui mare e piscina sembrano sempre più lontani, ma la pelle conserva ancora la tintarella di un agosto concluso da poco. Un colorito però destinato a sbiadire con i lavaggi e con il ricambio naturale della pelle. Eppure, per quanto tutto questo sia fisiologico, esistono alcuni alimenti in grado di ritardare questo processo, facendoci addirittura conservare un pò di colorito per tutto l’autunno.

Vitamine: le vere alleate della pelle

Per mantenere l’abbronzatura il segreto principale è quello di includere nella dieta le giuste vitamine, soprattutto A, C ed E. Queste non solo aiutano a mantenere la pelle sana ma combattono anche i radicali liberi grazie alle loro proprietà antiossidanti. La vitamina A favorisce la rigenerazione cellulare, la vitamina C stimola la produzione di collagene e mantiene la pelle elastica mentre la vitamina E protegge dai danni causati dai raggi UV.

Cosa mangiare per mantenere l’abbronzatura?

Oltre a rimanere idratati e a coccolare la nostra pelle con buone abitudini, è essenziale scegliere alimenti che possano darci quel boost vitaminico per mantenere viva la nostra tintarella estiva ma quale scegliere nel dettaglio? Vediamo i più indicati:

Avocado e kiwi: fonti eccellenti di vitamina E e acidi grassi sani, mantengono la pelle idratata e contribuiscono a prolungare l’effetto dell’abbronzatura. Un’alternativa al classico consumo potrebbe essere un gustoso frullato.

Carote, spinaci e radicchio: alimenti ricchi di beta-carotene che stimolano la melanina, la sostanza responsabile del colorito dorato.

Peperoni, broccoli e rucola: oltre al loro contenuto di vitamina C, questi ortaggi forniscono anche carotenoidi e antiossidanti, essenziali per mantenere la pelle tonica e combattere l'invecchiamento cellulare.

Pomodori: questo frutto, oltre a essere gustoso e rinfrescante, contiene licopene, un antiossidante che aiuta a proteggere la pelle dagli effetti nocivi del sole e a prolungare l'abbronzatura.

Mirtilli e frutti rossi: ricchi di antiossidanti, sono anch'essi un toccasana per la pelle e permettono ad essa di rimanere giovane e luminosa. In aggiunta, i frutti rossi combattono i radicali liberi e contribuiscono a ritardare la perdita dell'abbronzatura.

Che dire, includendo questi alimenti nella nostra dieta (e assicurandoti una buona idratazione quotidiana), non solo possiamo godere di una pelle più sana ed elastica, ma anche a mantenere quel bel colorito estivo che ci piace tanto portare con noi anche durante l’autunno.