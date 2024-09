In questa zona della casa è impossibile pulire? Adesso c’è un trucchetto davvero semplice: così dirai addio per sempre alla polvere

Se pensavi che arrivare a pulire in quel punto ostico fosse difficile, ecco un trucchetto per rendere tutto un gioco da ragazzi.

Le pulizie della propria abitazione sono tra le faccende considerate come più odiose da portare avanti. Chi può permetterselo, infatti, tende ad assumere una persona che possa aiutare in casa uno o due volte a settimana.

Un altro grande assist giunge dalle ultime tecnologie, che man mano che si diffondono a livello di massa tendono a calare di prezzo, così da permettere, pian piano, a tutti di possedere elettrodomestici avanzati come l’asciugatrice o il robottino lavapavimenti.

Alcuni tipi di faccende, comunque, rimangono alle persone che abitano la casa e alcuni dispositivi elettronici hanno ancora un costo troppo alto per poter essere acquistati, o, in ogni caso, una volta comprati è necessario pagarne anche il consumo elettrico, che preoccupa non poco i cittadini del Bel Paese.

Alcuni punti della casa sono davvero complessi da pulire: fortunatamente oggi grazie anche a internet sono stati diffusi una serie di trucchetti per rendere tutto più facile. Parliamo, per esempio, dello sporco che tende ad accumularsi sotto al proprio letto: ecco come pulirlo in pochissimo tempo con una strategia utilizzata anche all’interno degli hotel per garantire una pulizia veloce ma impeccabile.

Sotto al letto nessun mostro, ma tanta polvere

Il vuoto tra il letto e il pavimento è soggetto a un grande accumulo di sporco e polvere, essendo un punto molto complesso da raggiungere sia con la scopa che con l’aspirapolvere. Pertanto è necessario piegarsi ogni volta e cercare di pulire, oppure spostare il letto, una operazione faticosa e talvolta anche quasi impossibile da fare se abbiamo una camera da letto di piccola metratura.

All’interno degli hotel viene utilizzato uno strumento che tutti possediamo in casa propria per ovviare al problema dello sporco sotto il letto e si tratta del phon per capelli.

L’asciugacapelli diventa fondamentale

Basterà munirsi del phon per capelli e posizionarlo in corrispondenza della parte tra il letto e il pavimento: in questo modo tutta la polvere sarà spinta dal getto d’aria dall’altra parte del letto.

A quel punto basterà dirigersi nel punto di accumulo della polvere che abbiamo spostato e raccoglierla con la scopa e la paletta oppure con il tradizionale aspirapolvere e il gioco è fatto. Si tratta di una strategia semplice, che non prevede ulteriori spese, e senza dubbio vincente.