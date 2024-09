Arrivi a tavola sempre senza appetito: non sottovalutare questo problema | Nasconde una patologia molto seria

L’appetito è anch’esso parte importante della salute: cosa potrebbe significare sedersi a tavola senza alcun cenno di fame?

Ammettiamolo, uno dei principali piaceri della vita è proprio il cibo. Che si tratti di un dolce prelibato o una gustosa pietanza, alzi la mano chi al solo pensiero non viene l’acquolina in bocca. Ed è qui che subentra l’appetito, quello stimolo che ci porta a nutrirci.

L’appetito è un pò come una bussola del nostro corpo: ci guida verso ciò di cui abbiamo bisogno ma a volte sembra avere una vita propria, sfuggendo a qualsiasi logica apparente. Da quella fame improvvisa che ci assale alle tre del pomeriggio alla voglia irresistibile di qualcosa di dolce dopo cena, l’appetito è più di una semplice sensazione fisica: è un dialogo continuo tra il nostro corpo, le emozioni, e sì, anche un pizzico di abitudini consolidate.

Eppure, può capitare periodi in cui, senza una ragione apparente, quella fame non si percepisca durante i pasti. In questi casi, indagare il motivo è il primo passo verso una salute ottimale.

Perché non viene fame durante i pasti?

Partiamo dal presupposto che i motivi potrebbero essere molteplici, come lo stress e altri fattori psicologici del caso. Tuttavia, è anche vero che il nostro corpo è solito darci dei segnali ambigui, anche quando si tratta di problemi che, apparentemente, non danno segnali evidenti.

Un caso lampante sono i reni mal funzionanti, che in situazioni gravi possono sfociare in insufficienza renale. Questa condizione è solitamente molto silenziosa nelle prime fasi, ma mostra alcuni segnali nel suo avanzamento, uno tra tutti la mancanza di appetito.

Problemi renali e assenza di appetito: non sottovalutare il segnale

La mancanza di appetito è uno di quei segnali del corpo che non andrebbe mai sottovalutato, specialmente quando si presenta in modo persistente. Tra le molte cause che possono portare a una riduzione o perdita dell’appetito, c’è anche un problema meno noto ma significativo: il malfunzionamento dei reni. I reni svolgono un ruolo importante nel mantenere il nostro corpo in equilibrio, filtrando le tossine e regolando vari processi vitali. Quando qualcosa non va, uno dei primi sintomi a emergere potrebbe proprio essere una riduzione dell’appetito.

Ma perché i reni influenzano il nostro desiderio di mangiare? Quando i reni non funzionano correttamente, le tossine e i prodotti di scarto che normalmente verrebbero eliminati si accumulano nel corpo. Questo sovraccarico di sostanze tossiche può interferire con molti processi, inclusa la digestione. Il risultato? Una sensazione costante di nausea, gonfiore e una generale mancanza di interesse per il cibo.

Inoltre, il malfunzionamento renale può influenzare la produzione di ormoni come l’eritropoietina, che è coinvolta nella produzione di globuli rossi, e altri ormoni che regolano l’appetito e il metabolismo. Un’alterazione di questi meccanismi può contribuire alla perdita di peso non intenzionale e a una sensazione di stanchezza costante, complicando ulteriormente il quadro.

Se vi trovate in una situazione in cui la perdita di appetito è accompagnata da altri sintomi come gonfiore alle caviglie, cambiamenti nella minzione, affaticamento insolito o difficoltà a concentrarvi, è importante considerare un controllo medico. La diagnosi precoce, infatti, può fare una grande differenza nel trattamento e nella gestione delle condizioni renali.