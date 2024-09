Due ingredienti comuni per una cucina in legno come nuova | Quando me lo ha consigliato l’esperto non ci credevo ma funziona davvero

Non serve acquistare costosi prodotti specifici: bastano due ingredienti per far brillare la tua cucina in legno.

Sono numerosi i prodotti presenti sul mercato che promettono risultati eccellenti rispetto a materiali specifici: questo avviene soprattutto per materiali delicati e pregiati, proprio come il legno o anche il marmo.

Nonostante sia vero che questo tipo di materiale necessita di una particolare cura, bisogna anche tenere presente che ormai le case di produzione speculano sulle necessità, talvolta indotte, dei loro consumatori, facendo credere a tutti che sia necessario un diverso prodotto chimico praticamente per ciascuna superficie.

Fortunatamente grazie alla libera informazione online, sappiamo che non è così: oltre che dannoso per le nostre tasche, l’utilizzo di numerosi prodotti chimici per la pulizia della casa risulta essere uno svantaggio anche per il Pianeta.

Sappiamo, infatti, che siamo giunti quasi a un punto di non ritorno per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse della Terra, l’inquinamento e lo smaltimento rifiuti. Oggi consigliamo un metodo semplice e realizzabile con soli due ingredienti per mantenere pulita e come nuova la cucina in legno: l’ambiente e le vostre tasche potranno solo ringraziarvi.

Una miscela naturale per nutrire il legno della cucina

La scelta di questo materiale per una stanza che si sporca frequentemente come la cucina è una decisione che già in sé implica alcune responsabilità: è necessario tenere sempre pulito così che il legno non si impregni di odori o eventuali macchie.

Detto ciò, è possibile procedere alla pulizia della propria cucina in legno passando inizialmente un panno in microfibra per eliminare eventuali residui di polvere e successivamente applicare la miscela che è possibile realizzare con ingredienti naturali.

Un prodotto “fatto in casa”

La ricetta per un prodotto efficace ed economico consta dei seguenti ingredienti: due litri di acqua tiepida, 30 ml di detersivo per piatti e 5 cucchiai di aceto di vino bianco. Una volta amalgamato il tutto non resta che immergere un panno in microfibra nella soluzione e strizzarlo molto bene. Successivamente lo passeremo sul legno con dei movimenti circolari più volte. Infine sarà necessario pulire con un panno morbido e asciutto.

Inoltre, un paio di volte al mese possiamo usare dell’olio per fa si che il legno venga nutrito per mantenere a lungo il suo aspetto naturale: in questo caso è necessario acquistare il prodotto specifico, ovvero l’olio per il legno.