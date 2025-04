Allarme rosso, “Non mangiate arance, vi uccidono lo stomaco”: pensate siano salutari ma non è così

Tutti ne tessono le lodi da sempre, spremute e spicchi a go-go per una salute ottima: ecco, invece, svelato il lato oscuro delle arance.

Le arance e il loro succo sono spesso spacciate come prima fonte di vitamina C e non solo.

In effetti, le loro proprietà benefiche per l’organismo sono moltissime.

Sappiamo, inoltre, che quelle di Sicilia sono un’eccellenza del nostro territorio, seppure la loro origine sia persino orientale.

Troppo spesso si trascurano quelli che sono gli effetti negativi di questo magnifico agrume: può creare grossi problemi se assunto così.

Arance, finalmente si parla anche dei lati negativi di questi agrumi: ecco cosa può succedere

Come tutti i frutti, anche le arance sono più buone e nutrienti quando si comprano “di stagione”. Fortunatamente, la stagione di questo agrume è piuttosto ampia, visto che va da maggio a ottobre. Inoltre, la vitamina C in estate è ideale per combattere eventuali cali dovuti al caldo, ad esempio. Allo stesso modo, il fruttosio può aiutare a riprendersi in caso di calo di pressione. Secondo il sito veronasera, inoltre, le arance presentano una serie di benefici che appare interminabile.

Secondo l’elenco di proprietà riportato sul sito, le arance sono ideali per la prevenzione dell’influenza, per abbassare il colesterolo e proteggere i reni. Sono vantaggiose per l’apparato cardiocircolatorio, per gli occhi, per la regolazione dell’assorbimento di zuccheri, grassi e proteine. Contribuiscono a rafforzare il sistema immunitario e a rendere attivo il metabolismo. Contrastano l’invecchiamento cellulare, migliorano la digestione e, oltre alla Vitamina C, contengono anche le vitamine A, B1 e B2. Qual è, allora, il lato negativo di consumare arance?

Arance da spremere o da mangiare, se le consumi così rischi grosso: addio benessere

Quanto spesso le arance vengono consigliate per una dieta sana? Eppure meno di frequente accade che siano elencati i lati negativi che l’assunzione sregolata delle arance può portare al nostro organismo.

Il fatto che le arance siano ricche di fruttosio e naturalmente acide può contribuire a uno sballarsi degli equilibri del nostro corpo. L’acidità dell’arancia non è indicata per chi soffre di reflusso, abbia frequentemente acidità di stomaco o soffra di bruciori gastrite. Inoltre, la fibra in eccesso può portare a problemi digestivi che causano crampi addominali e diarrea. Come in tutti gli ambiti, comunque, il segreto per il benessere sta nella misura: qualora si assuma una quantità esagerata di arance potremmo ritrovarci a fare i conti con nausea, vomito, gonfiore, insonnia e mal di testa.