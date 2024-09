Altro che creme di ogni tipo: prepara questa soluzione con soli due ingredienti | Pelle più giovane in pochi giorni

Siamo sempre alla ricerca di un miracolo quando, in realtà, basta poco per ottenere una pelle più giovane: bastano solo due ingredienti.

Alzi la mano chi non sogna una pelle liscia, luminosa e senza rughe? Ammettiamolo, soprattutto con l’avanzare dell’età – almeno quella anagrafica. Sebbene ci sentiamo giovani dentro, è impossibile negare che dopo i 30 anni i segni del tempo iniziano a presentarsi alla porta.

In questo frangente, i trattamenti invasivi e costosi possono sembrare l’unica soluzione disponibile. Tuttavia, è bene ricordare che in realtà esistono rimedi naturali altrettanto efficaci e decisamente più semplici. La cosa interessante? Bastano due ingredienti per creare una maschera anti-age di tutto rispetto e gli ingredienti per generare questa ‘pozione’, in realtà, spesso e volentieri si trovano già in cucina.

Un rimedio naturale alla portata di tutti: ecco come preparare l’olio anti-rughe

Dimentichiamo per un secondo le creme costose e i sieri pieni di ingredienti misteriosi. Il segreto per una pelle più giovane è l’olio alla salvia, un rimedio antico e naturale, ma che ha sempre portato a risultati reali. Per l’applicazione bastano relativamente pochi minuti al giorno e, con l’uso costante, sarà facile notare miglioramenti sulla propria pelle che non hanno nulla da invidiare ai trattamenti più blasonati.

Come preparare l’olio anti-rughe

Dimentichiamo per un secondo le creme costose e i sieri pieni di ingredienti misteriosi. Per preparare l’olio anti-rughe bastano due ingredienti che probabilmente abbiamo già tutti in dispensa: l’olio extravergine d’oliva e la salvia. Il procedimento è semplice, quasi terapeutico: prendimo due cucchiai di foglie di salvia, tritiamole finemente e mescoliamo con 100 ml di olio d’oliva in un barattolo di vetro sterilizzato. A questo punto, posizioniaamo il barattolo in una pentola riempita a metà con acqua calda e lasciamo cuocere il tutto per circa 20 minuti. Una volta raffreddato, filtriamo l’olio con un colino, della garza e conserviamo l’elisir di bellezza in frigorifero.

Usare questo olio è semplice: basta applicarne qualche goccia su viso e collo al mattino, massaggiando delicatamente per favorirne l’assorbimento. Nel caso non avessimo tempo al mattino, è possibile applicare le gocce anche la sera prima della routine di pulizia. In questo caso lasciamo agire per una trentina di minuti per poi proseguire con il detergente e la crema idratante abituale.

I primi risultati? Pelle più liscia, segni d’espressione attenuati e un incarnato più luminoso già dopo pochi giorni. Questa semplice routine ha davvero molti pro: fa risparmiare tempo e denaro, il tutto riducendo le rughe con un rimedio che nutre davvero la pelle, senza stravolgerla con componenti chimici, peraltro costosi. Insomma, vale la pena provare.