Calcare, hai sempre sbagliato il metodo per eliminarlo: la soluzione giusta è una sola e ti bastano davvero pochi minuti

In molti utilizzano vari sistemi naturali per rimuovere il calcare ma questi si rivelano spesso insufficienti: l’ingrediente portentoso.

Ah, il calcare, che fatica! Eliminarlo è una delle operazioni più complesse durante le faccende domestiche, specialmente se questo si forma in superfici come le pareti o le piastrelle del box doccia, belle, lucide e pronte a mostrare ogni piccolo difetto.

La maggior parte delle persone prova di tutto per debellarlo: dall’anticalcare ai classici metodi naturali. Nulla, nemmeno questo sembra bastare. Eppure il calcare è sempre stato rimosso dai tempi dei tempi, non necessariamente utilizzando sostanze chimiche e poco salubri per la salute.

Tanto olio di gomito? Sicuramente, ma anche un semplicissimo ingrediente in grado di fare la differenza. Solo così i nostri box doccia e il nostro bagno potranno tornare a brillare di luce propria. Ma andiamo con ordine, iniziando con gli errori comuni.

Dal bicarbonato all’aceto: i metodi più comuni per rimuovere il calcare

Come spiegare agli amanti dei rimedi naturali che, purtroppo, certi ingredienti, seppur il loro mix sia indubbiamente potente, non servono molto nell’azione contro il calcare? Semplicemente spiegando che non è il Bio il vero problema, bensì ciò che si utilizza.

Il mix aceto-bicarbonato è davvero efficace contro il calcare ma solamente se vi è una cura costante del box doccia. Non a caso da sempre ci viene detto di pulire subito le piastrelle e i rubinetti, asciugando tutto con cura usando un panno in microfibra. Così, impedisce al calcare di accumularsi. Un altro consiglio utile? Investire in un impianto che addolcisca l’acqua: il calcare, infatti, si forma proprio a causa della durezza dell’acqua che fuoriesce dalle nostre case.

Tornando agli ingredienti, anche l’aceto, dal canto suo, ha il suo perché: elimina aloni e calcare da ogni superficie grazie alla sua azione. Eppure quest’ultimo, non contenendo tensioattivi, rilascia delle sostanze tossiche quando viene combinato con l’acqua. Una reazione, questa, che finendo negli scarichi, mette in pericolo la vita degli animali. Lo stesso si dice per il bicarbonato di sodio (che sia solo o mixato con limone o aceto), molto amato per la rimozione del calcare, ma che non sempre funziona. Dunque, cosa usare?

Il metodo naturale per rimuovere il calcare dalla doccia: funziona davvero

Il modo più efficace per rimuovere il calcare dalla doccia è usare l’acido citrico, portentoso per tale scopo e sicuro per l’ambiente. Basterà sciogliere 150 grammi di prodotto in un litro di acqua distillata e vaporizzare (con un flacone spray) la soluzione ottenuta sulla superficie da pulire. Lascia agire qualche minuto per sciogliere le incrostazioni calcaree e poi passa un panno in microfibra per togliere le tracce di sporco.

Attenzione però: evita di usare questa soluzione su rubinetti o superfici in marmo, che potrebbero rovinarsi per effetto dell’acidità. Per queste parti, spruzza la soluzione su un panno in microfibra e utilizzatelo per pulire delicatamente. Il risultato? Impeccabile.