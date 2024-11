Altro che marchio migliore: questo detersivo finisce in fondo alla classifica degli esperti | Eppure costa una cifra

Non farti ingannare dai pregiudizi sui marchi: talvolta quelli più conosciuti nascondono segreti che li fanno precipitare in fondo alla classifica.

I consumatori tendono a riporre la loro fiducia in prodotti che vengano sponsorizzati in modo efficace. Infatti, è noto come le pubblicità siano create ad hoc per impressionare i potenziali acquirenti.

Sono pochi i consumatori che scelgono, invece, di affidarsi al prodotto dopo l’utilizzo. Invece di basarsi sulla ricerca empirica, troppo spesso ci affidiamo ad altro.

Oggi, grazie allo studio di una nota società, siamo in grado di sapere davvero quali sono i detersivi migliori presenti sul mercato. Ecco quali sono i test condotti e i risultati ti stupiranno.

Test sui detersivi, finalmente una classifica attendibile

A occuparsi di questo tema è proprio Altroconsumo, che ha condotto un’accurata ricerca assieme a un gruppo di consumatori francesi chiamati “Que Choisir” per quanto riguarda l’impatto dell’utilizzo dei detersivi per i panni sui nostri capi. L’analisi si è svolta su una serie di parametri che hanno riguardato varie caratteristiche dei prodotti presi in esame.

I risultati raggiunti sono stati davvero sorprendenti, visto che la top ten dei prodotti ha incluso quasi esclusivamente detersivi appartenenti a marchi meno conosciuti. Ecco di quali si tratta – e quali insospettabili sono, invece, finiti in fondo alla classifica.

Risultati sorprendenti dopo l’analisi di Altroconsumo

Gli esiti di questa ricerca sono stati davvero incredibili. Infatti, secondo la classifica finale stilata da questa società, ai primi posti figurano detersivi meno conosciuti, che ci si aspettava si sarebbero, invece, trovati verso gli ultimi posti o, al massimo, intorno alla metà di una classifica. I top della classifica sono i detersivi di Carrefour Eco Planet Lavatrice – Mughetto e Lavanda, Winni’s Aleppo e Verbena e Ecoblu Marsiglia. Accanto a loro troviamo anche Dexal Classico Monodosi di Eurospin.

Ancora più assurda la posizione di alcuni noti marchi, che coincide con la parte finale della classifica. Vi troviamo, ad esempio, Dash Capsules 2 in 1 Ambra & Orchidea, Lenor Fresh Air Sensitive, Ariel 3 in 1 Pods Alpine e Ariel Power Alpine. Il problema per questi marchi risiede, infatti, non tanto nella mancanza di efficacia, quanto nell’inadeguatezza in termini di attenzione al capo e al contatto con la pelle dell’utente. L’ultimo citato, in particolare, è problematico anche dal punto di vista del suo impatto ambientale. Insomma, provare per credere, oppure basta seguire passo passo la classifica di Altroconsumo e resterai soddisfatto.