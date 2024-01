Applicazioni, cancella subito queste: ti spiano e non lo sai | Ti ruberanno tutto

Non perdere tempo e cancella appena puoi queste app o potrebbero rubare contenuti sul telefono: ecco quali eliminare

L’avanzare della tecnologia nella nostra società ha permesso senza dubbio l’evolversi anche degli strumenti informatici, primi tra tutti gli smartphone.

Questi mezzi ormai insispensabili della nostra vita, sono uno strumento molto potente in termini pubblicitari. Molte aziende per esempio, raccolgono dati e informazioni necessarie per capire le nostre preferenze e di conseguenza per proporci il prodotto o servizio più adatto alle nostre esigenze.

Questo è possibile soprattutto con l’uso di diverse app che facilitano il ricevimento di dati, anche se molte volte, queste “manipolano” le nostre scelte d’acquisto.

Proprio in riferimeno all’argomento app, è bene fare attenzione alla questione privacy e sicurezza. L’utilizzo della posizione, del microfono e della fotocamera, ad esempio, possono rivelarsi delle vere e proprie invasioni di privacy che non sempre hanno la nostra approvazione.

A quali App fare attenzioni

Molti servizi di mappe all’interno delle applicazioni, riescono a tracciare la nostra posizione anche quando non utilizziamo il dispositivo. I dati in questione possono includere addirittura i nostri contatti, chiamate e messaggi. Queste informazioni spesso vengono alienate a terzi con la nostra inconsapevole approvazione. Per questo motivo è bene capire cosa realmente stiamo accettando e cosa invece vorremmo bloccare di queste app.

Andando nello specifico, tra le più pericolose vi sono sicuramente i social network, i raccoglitori di dati per eccellenza. Anche alcuni servizi come Google Maps richiedono diverse approvazioni, quindi è consigliabile comportarsi ugualmente con tutte le piattaforme.

Eliminare i permessi spia delle app: ecco come

Quando scarichiamo un’applicazione per la prima volta, nella fase iniziale ci vengono richieste sempre alcune autorizzazioni spesso necessarie per usare il servizio stesso: per esempio l’uso della fotocamera di Whatsapp avviene solo con la nostra autorizzazione. Per questo motivo, vi sono diverse alternative.

Il consiglio principale è quello di approvare l’uso dei microfoni, posizione e fotocamera solo quando l’app è in uso. In secondo luogo è bene scaricare solamente app da fonti sicure: cancella quelle che non consentono di contenere la registrazione dei dati. Se non possiamo fare a meno di una qualsiasi app quindi, è fondamentale leggere con attenzione le condizioni. Non meno importante è la strada che permette di decidere autonomamente su tutti i permessi. In caso di Android basta seguire questo percorso: Impostazioni > Privacy > Gestione autorizzazioni. In caso di sistema iOS, sarà invece: Impostazioni > Privacy. Da li si ha la completa gestione delle autorizzazioni ed eventualmente si possono eliminare le app pericolose.