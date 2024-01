Bollette luce e gas, arriva la detrazione enorme a fine di quest’anno: lo scali nella dichiarazione dei redditi | Fai questa richiesta

Scopri come dare una svolta alle tue bollette di luci e gas: grazie alle nuove direttive, potrai scaricarle a fine anno.

Per la maggior parte delle famiglie, le bollette di luce e gas sono diventate davvero insostenibili. C’è chi cerca di ridurre i consumi su ogni fronte pur di poter risparmiare qualcosa a fine mese, ma i rincari non aiutano affatto. Ed è per questo che ti suggeriremo uno stratagemma per avere una piccola agevolazione.

Purtroppo, non sono previsti ribassi sui costi in bolletta, ma da oggi questi potranno gravare di meno sulle spese complessive e sul budget familiare. Infatti, ogni casa ha altre spese da sostenere, che vanno dal mutuo, al mantenimento di una o più automobili, fino alla spesa per i generi alimentari, indispensabili e primari.

Dunque, se dovessi trovare un modo per avere un’agevolazione per quanto riguarda luce e gas, siamo sicuri che ti ci butteresti a capofitto. Andiamo a scoprire cosa fare per alleggerire la bolletta e far respirare il portafoglio.

La detrazione che ti fa risparmiare

Risparmiare anche pochi euro è uno degli obiettivi principali per ogni famiglia e, ora, puoi avere un grande aiuto. Infatti, lo Stato ha deciso di aiutare le famiglie più in difficoltà, con dei bonus che riescono a venire incontro a chi si trova in un disagio economico evidente, ma che non può comunque rinunciare a due beni essenziali come luce e gas.

Per richiedere tali bonus, però, devi soddisfare un requisito importante, che riguarda l’ISEE. Solo dopo aver valutato il reale stato in cui tu e la tua famiglia vi trovate, si potrà procedere all’approvazione dell’agevolazione, che non ti farà più vivere le bollette come qualcosa di asfissiante e opprimente. Il requisito, dunque, è quello di non superare la soglia di 12.000€ annui. La soglia si alza a 20.000€ per le famiglie più numerose.

A chi spetta la detrazione sul 730

Grazie a questa innovazione nel campo degli aiuti alla popolazione, potrai detrarre la spesa sostenuta per la fornitura elettrica e di gas direttamente sul 730. Così facendo, beneficerai di una detrazione pari al 50% delle spese totali sostenute.

Ma, dobbiamo sottolineare che gli unici a poter godere di questa agevolazione sono i liberi professionisti e le imprese. Per questi professionisti, però, non è possibile detrarre le spese sostenute per un’utenza domestica, perché il contratto da richiedere per poter avere la detrazione deve essere di tipo business.