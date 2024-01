Postepay, l’aumento dei costi è realta: dovrai sborsare 36€ in più ogni volta

Scopri le ultime novità in materia di Postepay: la tua carta prepagata targata Poste Italiane ha subito delle variazioni.

Una delle comodità indiscutibili dell’ultimo periodo è la carta prepagata, che ti permette di fare acquisti, fisici e online, senza avere denaro contante. Con lo sviluppo della tecnologia e gli e-commerce che si sono allargati a macchia d’olio, è diventato quasi di primordiale importanza avere una carta per fare compere a distanza.

Una di quelle più scelte e utilizzate è la Postepay, ideata da Poste Italiane e diversa in base alle richieste e all’utilizzo. Infatti, c’è la Postepay gialla, quella standard, che non ha IBAN e che, di conseguenza, non può essere utilizzata per operazioni come accredito dello stipendio. Quella più diffusa, invece, è la Postepay Evolution, quella nera, che è dotata di IBAN e che si presta per accrediti di stipendi, pensioni, domicilia le utenze, paga i bollettini e paga contactless.

Proprio in merito a quest’ultima, ci sono delle novità che devi conoscere. Essendo una carta prepagata e ricaricabile, ed essendo dotata di IBAN, questa carta richiede una cifra da pagare, una volta all’anno, una sorta di canone per mantenere il servizio. Ed è riguardo questa spesa che ci sono dei rincari. Scopriamo insieme quali.

L’aumento per i nuovi clienti PostePay

Se sei già cliente PostePay, non temere, perché l’aumento del canone annuo non dovrebbe andare a intaccare te, ma solo i nuovi clienti, quelli che decideranno di entrare nel gruppo PostePay ora. Attualmente, la cifra da pagare corrisponde a 12€, ma per i nuovi fidelizzati salirà a 15€. Non è ancora chiaro perché l’azienda abbia deciso di aumentare il costo del mantenimento della carta, ma chiunque voglia avere una PostePay Evolution dovrà sottostare a tali modifiche.

Ma non basta così, perché gli aumenti hanno coinvolto anche altri prodotti. L’azienda di Poste Italiane, infatti, è grande e prevede anche altri abbonamenti e altre formule che il cliente può scegliere. a seconda delle necessità. Vediamo insieme cos’altro aumenterà.

Altri rincari in casa PostePay

Oltre all’aumento del canone annuo di PostePay Evolution, pare proprio che saranno coinvolte anche le offerte convergenti PostePay Connect. PostePay Connect 12 mesi, ad esempio, passerà da 70€ a 73€ l’anno. Questo pacchetto prevede 20 GB al mese, con chiamate e SMS illimitati. Sicuramente, non saranno 3€ a distogliere i clienti dall’intento di sottoscrivere questa offerta, ma è chiaro che, soprattutto di questi tempi, i rincari non sono mai visti di buon occhio.

Insomma, se anche tu fai parte di questa cerchia, dovrai aspettarti un aumento di 3€ della tariffa annuale per tutti i prodotti che includono PostePay Evolution.