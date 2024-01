Formaggio, con questo trucco in frigorifero ti dura un’eternità: ti basta usare questo

Un rimedio infallibile perché il vostro formaggio possa durare sempre più a lungo in frigo: vediamo come fare, basta sprechi.

I formaggi sono dei prodotti davvero incredibili, ci sono quelli italiani, quelli francesi, ma non solo: sono diffusi in tutto il mondo e costituiscono una parte importante dell’alimentazione, ma soprattutto del gusto.

Dai formaggi detti ‘blu’ a quelli un po’ più semplici, si organizzano persino degustazioni di questi prodotti, spesso anche abbinandoli a vini più o meno pregiati.

Si possono anche utilizzare in moltissimi modi, per fare i risotti, per le salse, da mettere semplicemente sopra la pasta come parmigiano, pecorino o ricotta salata…insomma, la scelta è vastissima.

Da oggi finalmente possiamo diffondere un trucchetto per fare sì che questi prodotti di eccellenza non si rovinino velocemente in frigorifero: vediamo come.

Un metodo efficace e semplice

I metodi di conservazione dei cibi erano davvero molti prima di giungere al moderno frigorifero, che per fortuna oggi è una delle comodità che ci rende la vita più facile.

I formaggi, specialmente in estate, ma non solo, è bene conservarli nell’apposito cassetto, avvolgendoli in una pellicola, o, ancora meglio, in un foglio di cera non usa e getta, così da mettere in salvo il più possibile il pianeta. In realtà,. però, questa accortezza non basta: le metodologie di conservazione sono differenti in base al formaggio e garantiscono una conservazione impeccabile e duratura.

A ogni formaggio un metodo

Bisogna, innanzitutto, non lasciare il formaggio a lungo fuori dal frigorifero, a meno che non si voglia mangiarlo a breve; inoltre non bisogna mai e poi mai inserirlo nel frigo sfuso, senza una protezione, e vicino alle verdure. Non solo: soprattutto se si tratta di formaggi stagionati, come il parmigiano, o semi-stagionati, è bene avvolgerli, prima che nella plastica, in una carta oleosa, quella pensata appositamente per gli alimenti.

Quando, invece, si tratta di formaggi più molli o freschi, allora è bene utilizzare la carta da forno oppure l’alluminio. Costituisce un’eccezione la mozzarella, che sappiamo quanto sia deperibile: è bene conservarla immersa totalmente nel suo liquido, così che si mantenga fresca e buonissima. Bastano davvero poche attenzioni per conservare i formaggi nel modo giusto: oggi è importante evitare gli sprechi, ancor di più visto che si tratta di un prodotto lavorato.