Telepass, da oggi addio al pagamento: per 2 anni viaggi gratis | Un enorme regalo

Telepass, importanti novità sono arrivate per tutti gli automobilisti: ecco di cosa si tratta e tutti i dettagli

Sono innumerevoli gli automobilisti che ogni giorno si trovano a dover affrontare viaggi spesso anche molto lunghi in autostrada. Tantissimi spinti da motivi lavorativi altri semplicemente per raggiungere un luogo di vacanza, devono sostenere un costo per poter passare in autostrada. Perchè come è ripasuto, si tratta di una strada a lunga percorrenza con pedaggio.

Le alternative per pagare il pedaggio sono due, la prima è quella che permette di pagare in contanti prendendo il biglietto al primo casello e pagando poi all’uscita, la seconda invece prevede la possibilità di dotare la propria auto di un dispositivo elettronico. Tale strumento viene riconosciuto al momento del passaggio al casello e permettere di saltare la fila, pagando direttamente dal proprio conto corrente.

Questa seconda possibilità è la preferita dagli automobilisti i quali, soprattutto quelli abituati a viggiare spesso in autostrada, scelgono di dotare l’auto del dispositivo per evitare lunghe file a cui spesso si è obbligati.

Di recente, nuove promozioni sono state pensate per gli automobilisti proprio per invogliare ancora di più all’utilizzo del Telepass. Scopriamo insieme le novità…

Arriva Telepass Pay X

Tutti i guidatori che utilizzano il servizio Telepass sicuramente avranno sentito parlare di Telepass Pay X un nuovo pacchetto di servizi che viene offerto Telepass. Aderendo a questo pacchetto si otterrà il vantaggio di poter usufruire di tutti i servizi Telepass compresi i parcheggi convenzionati oltre a concedere la possibilità di ricaricare in maniera immediata e veloce il proprio conto corrente. Se l’adesione avviene entro il 5 novembre sarà possibile azzerrare il canone Telepass per ben 2 anni oltre ad acquisire un sostanzioso cashback.

Questa offerta è usufruibile fino al 31 dicembre di quest’anno e gli automobilisti si vedranno accreditare il 40% di cashback sul rifornimento da scalare o in transazioni carburanti o in ricarica elettrica a seconda della tipologia del veicolo che si possiede.

Tutti i vantaggi del servizio

L’offerta Telepass Pay X nasce dal lavoro collegato della società Telepass con il gruppo bancario BNL. La promozione in corso non solo permette di azzezare il canone per 2 anni per chi possiede un dispositivo Telepass, ma concede anche il beneficio di ottenere una carta prepagata BNL ricaricabile in maniera semplice e veloce.

Allo scadere della promozione in atto il canone sarà di poco meno di 6 euro al mese. Per gli under 25, sarà inolte possibile azzerare il canone della carta BNL accreditanto uno stipendio sulla carta, ovvero con un accredito sul conto di almeno 200 euro al mese.