Wi-fi in casa, il modem potrebbe ucciderti: nessuno ti ha mai avvertito di questo pericolo | Lo sanno in pochissimi

L’uso del modem potrebbe avere conseguenze drastiche che in poco conoscono: ecco quali sono e tutti i dettagli

Per Wi-Fi (detta anche rete wireless o rete Wi-Fi), ci si riferisce ad una tecnologia che permette a due o più dispositivi di scambiarsi dati senza fili utilizzando onde radio. Questo sistema di comunicazione consente la condivisione non solo di file ma anche della connessione Internet.

Una rete Wi-Wi è identificata attraverso il suo SSID (Service Set IDentifier), ovvero un nome solitamente scelto dall’utente che può essere di supporto nel riconoscere la propria WLAN.

Ormai quasi la totalità dei dispositivi elettronici come ad esempio computer, smartphone e tablet, vengono collegati a Internet senza utilizzare cavi e cavetti vari, al contrario di come invece avveniva fino a poco più di dieci anni fa. A casa, in ufficio e nei luoghi pubblici il collegamento viene infatti effettuato quasi solo ed esclusivamente senza fili, ovvero tramite reti Wi-Fi.

Questo tipo di collegamento sfrutta le onde radio che provengono da un apparecchio in grado di generarle chiamato modem o router.

Gli svantaggi del Modem

Se da un lato i vantaggi che avvengono grazie alla connessione a banda larga sono in aumento, permettendo di ottenere velocità sempre più all’avanguardia sia in download che in upload, dall’altra vi sono alcuni retroscena che in pochi conoscono.

Dietro questo apparecchio apparentemente innocuo, infatti, si celano insidie e problemi che potrebbero causare drastiche conseguenze. Scopriamo insieme di cosa si tratta…

Modem: ecco cosa dicono gli esperti

Uno degli argomenti più affrontati in questi ultimi anni dove le tecnologie si evolvono giorno dopo giorno, è legato ai rischi sulla salute che l’uso del Wi-fi potrebbe comportare su ognuno di noi. Questo strumento abbinato a tutte le onde elettromagnetiche provocate dall’utilizzo dei dispositivi tecnologici quali ad esempio smartphone, telefoni di casa forni a microonde ecc, fa sorgere molti dubbi sulle conseguenze che si potrebbero avere negli anni.

A tal proposito è intervenuta proprio l’OMS, ovvero l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale riferische che al momento non sarebbero presenti delle chiare evidenze scientifiche per cui le onde elettromagnetiche e il segnale Wi-Fi possano essere considerate dannose per la salute dell’uomo. Assieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità è poi sceso in campo anche l’Istituto Superiore di Sanità, il quale ha spiegato che l’unico effetto collaterale derivante dal contatto con le onde a radiofrequenza, consisterebbe in un aumento della temperatura, ma solo ed esclusivamente a livelli di concentrazioni davvero alte, che raramente vengono raggiunti da parte dei dispositivi che noi tutti utilizziamo quotidianamente.