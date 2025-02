Bolletta, dal mese prossimo ti costerà 60€ in più | Nel nuovo contratto annuale hai dimenticato questa spesa nascosta

Non farti ingannare e leggi bene la tua bollette: scopri quale costo annuale stai sottovalutando

Gestire i costi dell’energia sta diventando una sfida sempre più difficile per le famiglie italiane. Negli ultimi anni, il prezzo dell’energia ha subito aumenti considerevoli, rendendo le bollette un peso crescente sui bilanci domestici.

Le cause di questi rincari sono molteplici e legate a fattori globali e locali. La crisi energetica innescata da tensioni geopolitiche, le conseguenze economiche della pandemia e l’inflazione hanno contribuito a far lievitare il costo dell’energia elettrica e del gas.

Molti consumatori si sono trovati in difficoltà di fronte a bollette sempre più alte, cercando soluzioni per risparmiare e contenere i costi. Si è diffusa una maggiore attenzione ai consumi, con un numero crescente di famiglie che adottano misure per ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione.

Spegnere gli elettrodomestici quando non vengono utilizzati, installare lampadine a led e scegliere tariffe più convenienti sono alcune delle strategie adottate per mitigare l’impatto degli aumenti.

L’importanza di leggere tutti i costi in bolletta

Tuttavia, non sempre è sufficiente, soprattutto con l’avvento del mercato libero, che ha reso più complesso il panorama delle forniture energetiche. Con il progressivo abbandono del mercato tutelato, molti utenti si trovano a dover scegliere tra una vasta gamma di offerte, spesso difficili da interpretare.

Le bollette non sempre risultano di immediata comprensione, e senza una conoscenza adeguata dei costi e delle voci presenti, si rischia di pagare più del necessario. Capire come leggere correttamente una bolletta è quindi diventato fondamentale.

Oltre ai consumi effettivi di energia, è importante prestare attenzione ai costi fissi, alle imposte e agli oneri di sistema, che possono incidere in modo significativo sull’importo finale da pagare.

Un’azione a volte necessaria e un costo in più

Tra le voci che possono far lievitare il costo della bolletta, c’è anche quella legata alla potenza del contatore. Non tutti sanno che se la potenza disponibile non è sufficiente per sostenere il fabbisogno energetico della propria abitazione, è possibile incorrere in sovraccarichi che fanno scattare il contatore. In questi casi, è necessario valutare un aumento della potenza contrattuale, ma questa operazione comporta costi aggiuntivi.

Quindi aumentare la potenza del contatore può costare fino a 60 euro in più sulla bolletta. Il costo varia in base alla quantità di potenza aggiuntiva richiesta e al tipo di contratto sottoscritto. Solitamente, la potenza standard per un’abitazione è di 3 kW, ma in alcune situazioni, come l’uso contemporaneo di elettrodomestici ad alto consumo, potrebbe essere necessario un aumento a 4,5 kW o più. L’operazione di adeguamento della potenza può essere richiesta direttamente al fornitore di energia, che provvederà a modificare il contratto e ad aggiornare il contatore.