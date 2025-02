Bolletta, il consumo fantasma è quello che ti ammazza: stacca la presa a questo dispositivo | Rimane acceso per ore inutilmente

Per risparmiare sulla bolletta esiste un trucchetto infallibile in grado di ridurre i consumi: è colpa di questo dispositivo

Le bollette continuano a preoccupare migliaia di famiglie ed imprese che sono costrette a far i conti con importi eccessivamente elevati.

Ancora una volta sono previsti dei rincari dell’energia e questa situazione sta diventando decisamente preoccupante.

Per far fronte alla grande difficoltà economica, il Governo ha previsto una serie di sostegni economici o detrazioni fiscali che mirano a sollevare la condizione economica.

Tuttavia, la soluzione efficace consiste nell’impegnarsi a diventare consumatori consapevoli e ad adottare efficaci strategie di risparmio.

I consumi fantasma fanno lievitare le bollette

Le bollette in costante aumento rappresentano un vero incubo per le famiglie monoreddito o per coloro che si trovano ad affrontare difficoltà economiche. E’ fondamentale adottare delle strategie di risparmio energetico per non gravare sul bilancio familiare.

Tuttavia, le tattiche di risparmio potrebbero non essere sufficienti poichè la maggior parte dei costi derivano dai cosiddetti “consumi fantasma“. Si tratta principalmente dell’energia che viene sfruttata dagli elettrodomestici o dai dispositivi che non sono in uso.

La strategia vincente per risparmiare sulle bollette

Risparmiare sui costi dell’energia è diventata una prerogativa per migliaia di famiglie in difficoltà, ma una delle soluzioni consiste nell’abituarsi ad adottare strategie per dei consumi consapevoli. Gli elettrodomestici e i dispositivi sono i principali responsabili degli aumenti in bolletta, soprattutto quando non sono in uso. Ad esempio, il televisore resta collegato tutta la giornata e può consumare ben 8,76 kilowatt all’ora. Questo dispositivo ha un impatto non indifferente sul consumo totale dell’elettricità ed è opportuno agire quotidianamente per evitare brutte sorprese in bolletta.

In molti hanno l’abitudine di addormentarsi con il televisore acceso, ma questo comportamento incide notevolmente sui costi mensili. In tal caso, sarebbe opportuno impostare un timer per lo spegnimento automatico. Però non tutti sanno che il televisore consuma energia anche quando crediamo che sia spento. Quando è in modalità stand-by, il dispositivo consuma una piccola quantità di energia che, sommata ai costi mensili, può fare la differenza. Come riporta il sito web “infobae.com“, la soluzione consiste nel staccare la spina dall’alimentatore quando non si usa il televisore o in alternativa, utilizzare una ciabatta dotata di interruttore per spegnerlo ed evitare il consumo passivo dell’energia. Inoltre, altre strategie valide consistono nel regolare la luminosità dello schermo oppure impostare il risparmio energetico.