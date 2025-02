Longevità, un esperto spiffera il segreto per campare cento anni: sulla cena non sgarrare mai | Tutti i centenari la fanno a quest’ora

Per vivere una vita lunga ed in salute devi seguire questa routine: il segreto è stato rivelato dall’esperto

Vivere a lungo e in buona salute è la priorità di molte persone, ma è fondamentale prendersi cura di se stessi e adottare dei comportamenti responsabili.

Il fumo, il consumo eccessivo di alcol e la vita sedentaria sono fattori che riducono notevolmente le aspettative di vita.

Al contrario, praticare attività fisica aiuta a mantenersi in forma. Non è necessario correre maratone, ma anche una camminata a passo veloce migliora la qualità di vita.

Tuttavia, uno dei fattori che influenza maggiormente il nostro stato di salute è l’alimentazione.

Mangiare sano per vivere a lungo

L’alimentazione sana ed equilibrata svolge un ruolo cruciale per il benessere fisico e per le aspettative di vita. Scegliere consapevolmente gli alimenti ricchi di vitamine, fibre e proteine è essenziale per garantire all’organismo le proprietà nutritive di cui necessita.

Tuttavia, esistono anche altri fattori che possono influenzare la qualità della vita. Le abitudini alimentari variano in base al paese di provenienza: ad esempio, in Italia o in Spagna si cena generalmente tra le 20:00 e le 21:00, mentre in paesi come la Svezia o la Norvegia i pasti serali si consumano alle 18:00.

L’esperto svela il segreto della longevità

Ogni paese ha le proprie usanze e tradizioni che possono influenzare le aspettative e la qualità della vita. Valter Longo, direttore del Laboratorio Longevità e Cancro presso l’Istituto di Oncologia Molecolare IFOM di Milano, ha svelato il segreto per vivere una vita lunga ed in salute. Secondo l’esperto, è fondamentale evitare cene troppo pesanti poichè possono alterare il corretto funzionamento del metabolismo ed influenzare il riposo notturno. In particolare, è opportuno evitare quelle che il Dottor Longo definisce “le 5 P velenose“: ovvero pasta, pizza, pane, patate e proteine animali.

Come riporta il sito web “lasprovincias.es“, esiste un altro fattore determinante per vivere a lungo: l’orario della cena. Valter Longo consiglia di mangiare almeno due o tre ore prima di andare a dormire. Infatti, cenare tardi interferisce con la qualità del sonno e con il processo di recupero cellulare che, a lungo termine, può ridurre le aspettative di vita. Infine, l’esperto di longevità sottolinea l’importanza del digiuno di 12 ore. Questa abitudine consiste nel restare mezza giornata senza mangiare, ad esempio dalla cena alla colazione. Viene definito “digiuno intermittente” e consente di regolare i livelli di zucchero nel sangue e di migliorare il metabolismo.