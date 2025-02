Emicrania, premi questo pulsante per annientarla | Da quando lo faccio non prendo più farmaci, una liberazione

Scopri come sconfiggere l’emicrania, grazie a questo metodo del tutto innovativo: dopo averlo provato, non torni più indietro.

Sempre più spesso, le persone soffrono di emicrania, nell’arco delle loro giornate. Se, da una parte, ci sono coloro che vivono il fastidio in maniera sporadica, dall’altra parte ci sono quelli che ne soffrono in maniera cronica.

Il mal di testa influenza negativamente la qualità della vita, perché non permette di affrontare quelle che sono attività normali, con il pieno della carica e della concentrazione.

Se anche tu hai, spesso, a che fare con l’emicrania, smettila di spendere del denaro in farmaci e concentrati su una soluzione molto più efficace. Ti basterà premere un bottone. Scopriamone di più insieme.

SOS emicrania

Ogniqualvolta avvertiamo un sintomo, prima ancora di correre dal medico, andiamo a cercare qualche diagnosi su Internet. Oramai, il web è parte integrante delle nostre vite, così come lo sono i dispositivi tecnologici. Cercare il parere di un esperto, anche a distanza, ci aiuta ad avere un quadro più chiaro di quella che potrebbe essere la patologia e, ancora più di quelle che potrebbero essere le cure più opportune.

Chiaramente, oltre ai farmaci corretti da assumere in questi casi, anche lo stile di vita influisce molto su un’eventuale emicrania. Un sonno regolare e un’alimentazione più sana, senza alcun dubbio, aiutano a sentirti meglio. Evita, poi, tutte le situazioni stressanti e concentrati sul tuo benessere mentale. Contrariamente a ciò che molti credono, il mal di testa è anche lo specchio di una condizione psicologica. Inoltre, non tutti sanno che esiste un pulsante per annientarla e che ti permette di liberarti dai farmaci. Ecco di cosa si tratta.

Il parere dell’esperto

Yor Andonova, esperta in nutrizione e salute in generale, ci ha tenuto a dire la sua sul problema emicrania. Come accennato in precedenza, da qualche anno a questa parte, sono entrati a far parte, nelle nostre vite, i dispositivi tecnologici. In realtà, ci sono sempre stati ma ora, con le innovazioni più recenti, si sono imposti con una maggiore prepotenza. È difficile fare a meno dello smartphone, del pc, della smart TV. Tutto ruota attorno alla tecnologia, ma ti sei mai chiesto cosa comporta la presenza di tutti questi dispositivi, all’interno della stessa abitazione? Andonova, sui social media, ha messo tutti in guardia sulle radiazioni.

Anche quando crediamo che un dispositivo non vada a intaccare sul nostro organismo, in realtà continua a rilasciare radiazioni, che agiscono negativamente su di noi. Con il tempo, infatti, andiamo incontro a emicranie o, persino, malattie più gravi, come stanchezza cronica. Se non stiamo utilizzando un dispositivo, quindi, sarebbe consigliabile staccare la spina. Nel caso in cui la presa sia collegata a una ciabatta, ti basterà premere un pulsante e il gioco è fatto. Con il tempo, noterai una grande differenza e la tua testa ti ringrazierà.