Tonno in scatola, se leggi questo codice riponilo immediatamente sullo scaffale | Lo pescano nelle acque più contaminate del pianeta

Quando sei al supermercato, non sottovalutare le etichette degli alimenti che acquisti: il tonno in scatola potrebbe essere un pericolo.

Sempre più spesso, leggiamo notizie che riguardano allarmismi su alimenti che acquistiamo nei supermercati. Le notizie più recenti, infatti, ci invitano ad adottare maggiore consapevolezza e a leggere sempre le etichette di ogni confezione.

La spiegazione a questa abitudine è davvero semplice e ha a che fare con la nostra salute. Sapere cosa contengono i cibi processati e confezionati, che portiamo a tavola, ci aiuta a capire cosa mangiamo e le sostanze che assumiamo.

In particolare, c’è un alimento che è sempre molto discusso, ovvero il tonno in scatola. Da una recente indagine, è venuto fuori che questo codice è davvero pericoloso, perché indica una pesca in acque molto inquinate. Scopriamone di più insieme.

L’alimento che mette d’accordo tutti

Il tonno in scatola è il classico alimento che salva i pasti. Se hai poco tempo a disposizione per cucinare, ma non vuoi rinunciare a un piatto gustoso, ricorri a questo prodotto. Semplice e pratico, il tonno può essere abbinato a un primo, creando una deliziosa pasta e tonno, emblema degli universitari fuori sede, ma anche a un appetitoso mix di insalata.

Sia i grandi che i piccini amano il tonno in scatola e, la maggior parte delle persone, consuma una scatoletta a settimana, in media. Da sempre, un uso spropositato di questo alimento viene criticato, a causa dell’alta concentrazione di mercurio, ma, forse, nessuno si è mai soffermato sui codici e sulla provenienza del pesce. Su ogni confezione, di ogni singola marca di tonno in scatola, è riportata una cifra, che corrisponde all’origine dell’alimento. Ecco quali sono i codici da evitare assolutamente.

Occhio al FAO

Spesso e volentieri, quando acquistiamo un cibo confezionato, non ci soffermiamo troppo sull’etichetta. Alle volte, lo facciamo per pigrizia, altre perché non siamo a conoscenza di tutte quelle sigle e quei valori che andrebbero interpretati, per avere un quadro generale di quelli che sono i valori nutrizionali e la sicurezza del prodotto stesso. Per ciò che riguarda il tonno in scatola, questo è marchiato da un codice, che si trova accanto alla sigla FAO.

Quest’ultima indica il mare in cui il tonno è stato pescato. Chiaramente, ci sono zone più inquinate di altre e, conoscendo la corrispondenza dei codici, sarà più semplice scegliere il prodotto giusto. Le zone migliori sono quelle che corrispondono al 37, il Mar Mediterraneo e al 27, i Mari del Nord. Le zone che, invece, devono essere evitate, sono quelle dell’Oceano Indiano, corrispondenti al 51 e al 57. Come puoi vedere, basta davvero poco per portare in tavola un cibo più sicuro. Occorre solo prestare attenzione a quelli che, apparentemente, sono piccoli dettagli, ma che, in realtà, fanno la differenza.