Assicurazione rc auto, con questa telefonata paghi il premio un 25% meno | In 5 minuti hai scalato una classe di merito

Un trucchetto che devi conoscere: basta pochissimo per ottenere una classe di merito più alta in ambito assicurativo automobilistico.

Oltre a essere conveniente per una serie di motivi, l’assicurazione auto è anche obbligatoria ormai da diverso tempo. Rientra ormai, infatti, in quegli oneri che gli automobilisti devono necessariamente sostenere.

Ci sono una serie di assicurazioni di tante tipologie, che prevedono premi e costi diversi.

Non è certo facile scegliere, ecco perché il ruolo dell’assicuratore che può confrontare diversi prezzi è ancora importante.

Non tutti, infatti, se la sentono di selezionare autonomamente una assicurazione, visto che si tratta di contratti, talvolta, piuttosto complessi. Eppure, nemmeno il miglior assicuratore è obbligato a conoscere questo aspetto: con uno squillo puoi ottenere uno sconto incredibile.

Rc Auto, una telefonata per farsi fare lo sconto: è la prassi, non serve insistere

Per poter accedere a questo sconto è necessario conoscere la scatola nera. Spesso associata all’aeronautica, la scatola nera, in realtà, è un elemento presente anche nei nostri veicoli. Si tratta di un dispositivo di sicurezza, composto da circuiti elettronici di controllo di determinate funzioni dell’autovettura, da sensori e da un geolocalizzatore GPS.

Grazie a questa definizione possiamo comprendere perché si tratta di un dispositivo che può risultare fondamentale per quanto riguarda la questione assicurativa. Infatti, questa permette non solo di registrare caratteristiche e funzioni tecniche dell’auto, ma anche il comportamento del conducente alla guida. Ecco in che modo utilizzarla a nostro vantaggio.

Un dispositivo che è in grado di semplificare ogni cosa: risparmia sull’assicurazione

Grazie all’incrocio di una serie di dati presenti all’interno della scatola nera con il racconto di eventuali soggetti coinvolti in un sinistro è possibile stabilire in maniera decisamente più accurata quanto sia accaduto. La disponibilità dei conducenti a fornire la scatola nera può fare sì che le indagini vengano svolte in maniera molto più rapida.

Per ottenere la scatola nera è necessario rivolgersi alla propria assicurazione. La compagnia stessa, infatti, vi indirizzerà presso un meccanico autorizzato da loro al montaggio del dispositivo. Il costo di installazione è per legge a carico della compagnia assicurativa, che è anche obbligata a fornire degli sconti che vanno dal 10 al 25% per i conducenti che ottengono un punteggio alto nei report relativi all’analisi dello stile di guida. Inoltre, l’adozione di questo dispositivo renderà la procedura per ottenere il risarcimento da parte dell’assicurazione decisamente più snella.