Capelli lucenti, mia nonna mi ha tramandato il suo segreto di bellezza: per ottenere questo effetto bisogna mangiare il riso

Con questo semplice trucchetto i tuoi capelli saranno sempre lucenti ed idratati: basterà un solo ingrediente

Avere dei capelli perfetti e lucenti è il sogno di ogni ragazza, ma per raggiungere questo obiettivo è fondamentale tanta cura e pazienza.

Sicuramente l’alimentazione corretta ed una dieta ricca di vitamine e minerali è una potente arma per il benessere non solo del proprio organismo, ma anche dei capelli.

Spesso si ricercano sul mercato centinaia di prodotti che siano in grado di idratare il cuoio capelluto e donare l’effetto che tanto si desidera.

Tuttavia, le lozioni commerciali contengono molte sostanze chimiche che possono anche essere dannose per la propria salute. Piuttosto, si può optare per i classici “rimedi della nonna” che risolvono ogni problema.

Il segreto di bellezza che sta diventando virale

Per avere dei capelli lucenti ed in salute bisogna prendersene cura, ma non è fondamentale spendere centinaia di euro per i prodotti costosi che sono in commercio. Ci sono moltissimi rimedi naturali che, oltre ad essere economici, hanno anche degli effetti benefici sul cuoio capelluto.

In particolare, sta diventando virale un segreto di bellezza che consente di avere dei capelli invidiabili utilizzando un semplicissimo ingrediente ossia il riso. Questo prodotto presente nelle dispense di ognuno di noi è in grado di donare morbidezza ai capelli grazie alle sue proprietà nutrienti.

Per dei capelli lucenti è fondamentale questo ingrediente

Per avere una chioma impeccabile, idratata e lucente è fondamentale utilizzare un ingrediente segreto e soprattutto molto economico. Il procedimento è davvero semplice e basterà conservare l’acqua del riso per ottenere dei risultati sorprendenti già dal primo lavaggio. L’acqua che si ricava dopo aver sciacquato il riso è estremamente potente poichè è ricca di vitamine, sali minerali e antiossidanti in grado di nutrire il capello dalla radice alla punta. Il segreto di bellezza è particolarmente utilizzato in Giappone e nei paesi asiatici ed è ben evidente dai capelli delle donne appartenenti a queste regioni.

La procedura è davvero semplicissima e l’acqua di riso può essere usata per risciacquare i capelli dopo lo shampoo. In questo caso agirà come idratante naturale. Per ottenere risultati sorprendenti bisogna applicarla sui capelli umidi e puliti, massaggiando con delicatezza il cuoio capelluto in modo da far penetrare tutte le sostanze nutrienti. Il secondo passaggio consiste nel lasciare in posa per minimo 15 minuti ed infine si può risciacquare con acqua tiepida. Il trattamento può essere ripetuto per due volte a settimana ed in poco tempo noterete una differenza straordinaria.