Se la connessione è lenta non chiamare il tuo operatore: devi solo spostare questo oggetto | È la soluzione più semplice

Prima di contattare operatori con una parcella salata controlla di non aver messo il modem così: ecco perché la connessione non va.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma ci sono alcuni elementi ambientali che potrebbero rendere la vostra connessione Wi-Fi meno efficace. Per questo motivo prima di chiamare un tecnico è meglio verificare.

Oggi il Wi Fi o comunque una buona connessione sono indispensabili. Moltissimi sono i lavoratori ormai in smart working fisso, ad esempio.

Anche per quanti studiano all’Università o qualunque scuola di ordine e grado hanno spesso necessità di consultare il web. Ecco, dunque, come controllare che sia tutto in ordine con il Wi-Fi prima di chiamare inutilmente un professionista.

Wi-fi: se la rete non va controlla questi elementi in casa

Che siate lavoratori o che vogliate semplicemente gustarvi la vostra serie preferita su Netflix, la connessione è indispensabile. Quando decidere di collegare un modem in casa, la prima cosa che dovreste fare è assicurarvi che sia in una posizione ottimale. In questo modo sarete certi che possa trasmettere il segnale ovunque.

Se la connessione non sta funzionando oppure è lenta, le cause potrebbero essere diverse. Mentre in alcuni casi, quando dipende dall’operatore che abbiamo scelto o di lavori per la fibra di quartiere, non possiamo farci nulla e bisogna attendere, in altri casi la situazione è modificabile da noi. Non è necessario coinvolgere esperti del settore. Ad esempio, alcuni elettrodomestici potrebbero infastidire il segnale ma non solo perché potrebbe persino essere colpa di certi elementi di arredo.

Non solo il microonde, ecco cosa può rendere lenta la linea Wi-Fi

Ormai quasi tutti sanno che alcuni elettrodomestici potrebbero disturbare la linea. Ad esempio, si consiglia spesso di evitare di posizionare il modem per internet troppo in prossimità rispetto al forno a microonde. C’è qualcos’altro, però, di più inaspettato che potrebbe nuocere alla linea e si tratta degli specchi. Modem e router non devono mai essere installati in prossimità di questi.

Nello specifico, dovrebbero essere collocati a una distanza di almeno un metro. La presenza di uno specchio a meno di un metro rispetto al dispositivo, infatti, potrebbe generare un’alterazione del flusso di dati. Questo, di conseguenza, renderebbe lenta la rete Wi-Fi. Lo dicono le stesse società che si occupano della rete casalinga: sono tanti gli utenti che chiamano il servizio clienti, ma che potrebbero ripristinare la velocità della linea semplicemente spostando lo specchio o il modem/router.