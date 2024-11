Dolci e torte salate: prima di metterle in forno fai sempre questo grave errore | È la causa dietro alcuni gravi problemi di salute

Questo errore non dovrai più commetterlo: gli esperti hanno evidenziato i gravi problemi di salute che ne derivano

Preparare dolci e torte salate in forno è una delle attività più comuni che viene svolta da migliaia di famiglie, ma spesso viene commesso un errore in modo inconsapevole.

Può sembrare uno sbaglio banale e soprattutto viene sottovalutato dalla maggior parte delle persone, ma i rischi per la salute possono essere elevati.

Quando ci si cimenta in cucina, è essenziale prestare attenzione agli ingredienti che si utilizzano che devono essere di alta qualità.

Ma ci sono anche altri parametri da considerare che spesso vengono sottovalutati, ma che possono fare la differenza e compromettere la qualità del cibo preparato.

L’attenzione in cucina è fondamentale per la salute

La cucina è un luogo in cui l’attenzione deve essere sempre massima. Come abbiamo anticipato non sono solo gli ingredienti a dover catturare la nostra attenzione, ma anche il metodo di cottura o gli utensili che vengono adoperati. Quest’ultimi infatti possono contaminare il cibo e provocare gravi conseguenze per la salute.

Si tratta di un procedimento che spesso viene ignorato o a cui si presta poca attenzione. Un’azione che è automatica nella maggior parte dei casi, ma che potrebbe provocare gravi problemi di salute. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come evitare conseguenze irreparabili.

L’errore da evitare: il rischio è altissimo

Preparare dolci o torte salate in forno è un’attività molto frequente, ma che può nascondere dei pericoli se non viene effettuato in modo corretto. La maggior parte delle persone, prima di procedere alla cottura, distende un velo di carta da forno in teglia: un’azione quasi automatica che nasconde una realtà preoccupante. In molti ignorano che questo gesto potrebbe essere potenzialmente pericoloso a causa della presenza dei Pfas, com’è riportato dal sito web “ilfattoquotidiano.it“.

Si tratta delle sostanze che consentono di creare la superficie antiaderente poichè respingono l’acqua, il grasso e le alte temperature. È proprio per questa caratteristica che amiamo la carta da forno, ma è anche il motivo per cui dovremmo evitare di utilizzarla. I Pfas non si degradano facilmente e non a caso vengono definite “forever chemicals”, ovvero sostante eterne. L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (ISDE Italia) ha pubblicato delle ricerche in cui vengono evidenziati i problemi di salute che questa sostanza può generare e tra queste troviamo malattie al fegato, agli apparati riproduttivi, ma anche patologie tumorali gravi. Prima di utilizzarla è importante assicurarsi dell’assenza del Pfas sull’etichetta o in alternativa si può utilizzare l’olio di semi che ha le stesse funzionalità della carta da forno.