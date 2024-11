Cioccolato, altro che alimento in grado di rovinare la linea: se lo mangi in questo modo ti aiuta a bruciare calorie

Il cioccolato fa bene alla salute: questo studio ha cambiato la vita e l’alimentazione di migliaia di persone

A chi non è capitato almeno una volta nella vita di desiderare il cioccolato, ma di rinunciarne a causa della dieta e dell’alimentazione corretta?

Il cioccolato è uno degli alimenti più amati sia dagli adulti che dai bambini, ma spesso i rimorsi ed i sensi di colpa superano ogni desiderio.

Desistere a questa bontà è un vero peccato, soprattutto alla luce dello studio che ha dimostrato i molteplici benefici di questo alimento irrinunciabile.

Mangiare la cioccolata non solo ha degli effetti positivi sul benessere emotivo delle persone, ma è anche un alleato perfetto per chi tiene alla propria linea.

I benefici della cioccolata

La cioccolata è uno dei prodotti più amati al mondo ed, oltre al suo sapore inconfondibile e delizioso, è ideale anche per un maggior benessere mentale e fisico. È risaputo che la cioccolata è in grado di migliorare l’umore grazie alla serotonina, ovvero l’ormone della felicità.

Ma i suoi benefici non si limitano al benessere mentale, bensì sono estesi anche alla salute fisica. Il cioccolato fa bene alla flora batterica ed aiuta a combattere e prevenire infiammazioni dell’apparato digerente. Come riporta il sito web “humanitasalute.it“, anche il cuore trae vantaggio dall’assunzione del cioccolato grazie alla sua ricchezza di antiossidanti come i flavonoidi e la teobromina.

Il cioccolato aiuta a mantenere una perfetta forma fisica

Spesso però si fa a meno di assaporare questa bontà poiché nell’immaginario comune è considerato il nemico numero uno della dieta. In realtà, oltre ai benefici che abbiamo elencato, il cioccolato è un ottimo alleato anche per chi segue un’alimentazione corretta. Secondo alcuni ricercatori dell’Università della California che hanno condotto una ricerca sul tema, chi mangia questo alimento risulta essere addirittura più magro.

Secondo i risultati dello studio, pubblicato su Archives of Medicine, le persone che assumono quantità regolari di cioccolato presentano un indice di massa corporea (IMC) inferiore, ovvero il rapporto tra peso e altezza, rispetto a chi ne mangia di meno. L’autrice dello studio, la dottoressa Beatrice Golomb, ha spiegato che su circa 1000 partecipanti con un’età compresa tra 20 e 85 anni, coloro che consumavano cioccolata almeno due volte a settimana presentavano un IMC più basso. Dunque, non sarete più costretti a rinunciare a questo piacere, ma è consigliabile non esagerare con le quantità poichè, come ogni alimento, si potrebbe avere anche l’effetto contrario.