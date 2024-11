Pulizia profonda di tutta la cucina: parti da un piano cottura senza aloni | Bastano gli ingredienti che trovi in dispensa

Spendi decine e decine di euro per prodotti che non mantengono le promesse? Ecco come pulire senza imperfezioni senza sperpero di soldi.

La cucina è una delle stanze della casa che si sporca di più assieme al bagno. Si tratta di una camera dedicata alla cottura di cibi e talvolta al consumo dei pasti, pertanto è bene tenerla sempre pulitissima.

In questo modo si evitano contaminazioni di ogni tipo. Non solo perché una cucina in ordine aiuta a mantenere anche una buona igiene mentale.

Tra le parti più faticose da pulire c’è proprio il piano cottura. Che tu ne abbia uno tradizionale, più difficile da far brillare, o uno moderno a induzione, puoi usare queste strategie vecchio stampo.

L’efficacia della tradizione: nessun prodotto chimico, risultato perfetto

Zero residui e zero aloni: queste le caratteristiche del perfetto piano cottura, pulito a dovere. Non si tratta, però, di uno standard facile da raggiungere come potrebbe sembrare. Infatti alcuni residui di cibo sono difficili da togliere, specie se si infilano in interstizi apparentemente irraggiungibili. Allo stesso tempo, per togliere gli aloni dal metallo sembra necessario un arco di tempo fatto di ore e ore e tanto olio di gomito.

Fortunatamente ci vengono in soccorso alcuni trucchetti tramandati dalle nonne italiane. Questi vengono diffusi ormai anche online: sono vantaggiosi per le nostre tasche, per l’ambiente e il loro punto di forza è l’estrema efficacia.

Niente più aloni né ore spese a pulire lo stesso centimetro di superficie

Oggi è raro trovare una coppia o una famiglia in cui è una sola persona a farsi carico della gestione della casa. Infatti sono necessari almeno due stipendi anche solo per potersi mantenere in modo più o meno sereno e senza stenti. Ecco perché si pensa che l’acquisto di prodotti chimici possa favorire una maggiore velocità delle faccende di casa, ma non è così. I prodotti ecologici per la pulizia del piano cottura utilizzati dalle nostre nonne sono bicarbonato di sodio, aceto bianco e limone, ecco come.

Dopo aver tolto con una pezzetta i residui di cibo più grandi, basterà cospargere la superficie del paino cottura con uno strato di bicarbonato di sodio. Successivamente spruzzaci sopra dell’aceto bianco, che causerà una reazione effervescente. A quel punto, se le macchie sono molto ostinate, puoi prendere una spugnetta e aggiungervi del succo di limone prima di usarla per togliere il prodotto: questo darà anche un profumo incredibile. Semplice no? Non vi resta quindi che mettere alla prova questo trucchetto.