Datteri, altro che alimento sempre salutare: se superi questa dose giornaliera metti in pericolo la tua salute

Quanti datteri si possono mangiare durante la giornata? Attenzione a non esagerare: possono essere pericolosi

Le festività natalizie sono ormai giunte al termine e moltissime persone hanno approfittato per fare una bella scorpacciata di datteri.

Questi frutti dolci non possono mancare sulle tavole degli italiani e difficilmente si può fare a meno dia questa prelibatezza.

Morbidi e dalla dolcezza unica, i datteri possono essere gustati come dei semplici snack oppure possono essere realizzate delle ricette a dir poco straordinarie.

Nonostante i suoi benefici nutrizionali, è bene sempre non esagerare con le quantità giornaliere poichè i rischi per la salute possono essere anche molto gravi.

Le proprietà nutrienti dei datteri

I datteri sono i frutti della palma da dattero e non solo sono ottimi da gustare, ma contengono proprietà nutrienti che sono un vero e proprio toccasana per l’organismo e la salute. I datteri, infatti, sono ricchi di calorie e anche di vitamine e minerali come il potassio ed il magnesio.

Nonostante le loro proprietà nutrienti è consigliabile non esagerare con le quantità giornaliere. Come accade per ogni alimento, quando si superano le dosi consentite possono esserci delle conseguenze anche molto gravi per la salute e l’organismo.

Non superare questa dose giornaliera di datteri

I datteri contengono una serie di proprietà nutrienti che sono positive per l’organismo ed offrono diversi benefici per la salute. Ad esempio, grazie alla quantità di zuccheri si ha un’energia immediata e sono ideali per ricaricarsi durante la giornata. La presenza di fibre favorisce la digestione ed il potassio aiuta a sostenere la salute del cuore. I datteri sono un toccasana anche per il sistema immunitario poichè aiutano a migliorare la resistenza fisica alle malattie. Come abbiamo visto, i benefici per la salute sono davvero tanti ma è fondamentale non esagerare con le dosi giornaliere.

Esiste però un limite giornaliero che non deve essere superato e dipende da molti fattori come l’apporto calorico totale, le esigenze nutrizionali di ogni individuo e l’attività fisica. La presenza di calorie e di zuccheri potrebbero danneggiare l’organismo ed è fondamentale consumarli con moderazione. Secondo molti esperti dell’alimentazione, non si deve superare il consumo di 3 o 5 datteri al giorno, ovvero di circa 30 – 50 grammi. Questa dose giornaliere consente di beneficiare delle proprietà nutrienti del frutto senza esagerare con l’assunzione di zuccheri e calorie.