Test della vista, in questa immagine si nasconde un guanto: solo i veri geni lo trovano in meno di 10 secondi

Metti il timer e vola: bastano solo dieci secondi per scoprire se sei un vero genio della percezione, in pochissimi hanno successo.

Non serve avere tempo né carta e penna per sottoporsi a questo test. Si tratta di un test di percezione visiva, che va a misurare il grado di attenzione al dettaglio.

Perché possa svolgersi in modo corretto è bene impostare un timer sul telefono pari a 10 secondi di tempo. Infatti è proprio questo il limite temporale entro il quale i veri maestri della percezione riescono a individuare quanto richiesto.

Il test è stato diffuso dalla pagina Tik Tok @testdelqi, e non a caso può essere un valido e veloce strumento per misurare la propria abilità percettiva. Negli ultimi anni anche durante i colloqui sono richieste abilità simili quindi prova subito.

Prova a sottoporre tutti al test e scopri chi è il più intelligente della famiglia

Non scoprire l’immagine di seguito finché non hai impostato il timer. La consegna del test è la seguente: bisogna individuare un guanto “nascosto” all’interno dell’immagine. L’intelligenza percettiva, inoltre, è fondamentale nella vita quotidiana e nel lavoro; è un tipo di competenza che applichiamo ogni giorno e può risultare necessaria anche in situazioni di pericolo.

Seppure la figura possa apparire piuttosto semplice, al suo interno vi sono una serie di elementi che mirano a confondere l’abilità visiva e percettiva di chi guarda. Ecco perché è così complesso scovare il guanto.

Se lo hai visto sei un genio della percezione: ecco la soluzione per chi non è altrettanto abile

La difficoltà del test risiede in una serie di elementi. Il primo, come accennato, è la presenza di tante figure e alcuni dettagli nell’immagine, che ci inducono a porvi lo sguardo e indugiare. Il secondo è relativo alla natura del compito richiesto: dovendo trovare un guanto, la prima cosa che si tende a fare è quella di osservare attentamente le mani delle quattro persone nell’immagine.

Questo può far perdere dei secondo preziosi. Infine, ecco la soluzione: il “guanto” si trova tra le fronde dell’albero di Natale, quasi perfettamente mimetizzato tra i vari rametti (veri o finti che siano). Se avete trovato il guanto entro 10 secondi, allora congratulazioni: siete all’altezza di test di ben altro calibro. Nel caso in cui non ci siate riusciti, invece, non vi preoccupate: senza dubbio c’è un altro tipo di intelligenza in cui siete maestri che dovete ancora scoprire.