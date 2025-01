Parmigiano appena comprato, non devi mai conservarlo in questo modo: non avrà mai più lo stesso sapore

Il Parmigiano può essere conservato in diversi modi, ma un metodo è severamente sconsigliato: rischia di rovinare il sapore

Il Parmigiano Reggiano è una delle eccellenze gastronomiche del nostro paese e, nel corso del tempo, è diventato un simbolo della tradizione culinaria.

Questo formaggio a pasta dura rappresenta a pieno il made in Italy e dal 1934, il Consorzio del Parmigiano Reggiano porta avanti questa eccellenza con fierezza ed orgoglio.

É considerato il “re di tutti i formaggi” e può essere usato per realizzare moltissime ricette tipiche e prelibate.

Il valore di questo formaggio non è dovuto solo alla sua bontà, ma anche alla genuinità degli ingredienti con cui viene preparato. Si utilizza infatti solo il latte vaccino, il sale ed il caglio, ma il sapore è il suo punto forte.

La conservazione del Parmigiano Reggiano

Il Parmigiano Reggiano è un prodotto italiano che ha conquistato il mondo intero per la sua bontà e la genuinità. Il parmigiano viene normalmente acquistato in grandi porzioni, anche se si utilizza una piccola parte per preparare le pietanze.

Come ogni formaggio, deve essere conservato nel modo corretto per non alterarne la qualità e per non compromettere le proprietà nutrienti a lungo termine. Tuttavia, esiste un metodo di conservazione che deve essere evitato poichè si rischia di rovinarne il sapore.

Non conservare il parmigiano in questo modo

Esistono moltissimi modi per conservare il parmigiano reggiano senza alterarne la consistenza e la qualità e molti di questi ricordano i vecchi metodi utilizzati dalle nostre nonne. Una delle usanze passate consisteva nel coprire il formaggio con uno straccio umido ed ancora oggi, si tratta di un metodo efficace. Si può optare per dei moderni sacchetti salva freschezza in cotone da riporre in frigorifero e che consentono di mantenere la qualità del prodotto.

Un’alternativa consiste anche nell’utilizzo della pellicola per alimenti che si può facilmente reperire in ogni supermercato. Questo metodo di conservazione è ideale per le piccole porzioni di parmigiano poichè a lungo termine tende a deteriorare il parmigiano. Anche i contenitori per alimenti, sia in vetro che in plastica, rappresentano un ottimo metodo di conservazione. Grazie alla funzionalità anticondensa, questo metodo consente di mantenere la freschezza del formaggio.

Secondo gli esperti, esiste un solo metodo che deve essere assolutamente evitato. Il parmigiano reggiano non deve mai essere conservato nel freezer poichè si rischia di compromettere definitivamente il sapore e la consistenza. La soluzione ideale è quella di acquistare piccole porzioni di formaggio in modo da utilizzare solo il necessario e conservare sottovuoto la restante parte.