Non solo una dieta bilanciata: il segreto per perdere peso in poco tempo | Meno 4 chili in una settimana

Rimettiti in forma e perdi quei chiletti di troppo che non ti fanno sentire bene: il segreto sta proprio qui, ecco come fare.

Le feste sono giunte del tutto a termine, il nuovo anno è già iniziato e con esso i buoni propositi per questo 2025, che si spera porti novità migliori. Uno dei buoni propositi che accomuna la maggior parte delle persone, probabilmente, è quello di perdere peso.

Rimettersi in forma è quasi una priorità, dopo le feste. Difatti, durante il periodo natalizio, ci si riunisce per stare con parenti e amici, e la tavola imbandita è quasi un obbligo. Si inizia a mangiare alla vigilia di Natale e si finisce a Capodanno. I più temerari, poi, continuano fino alla Befana.

Tuttavia, alla fine, si deve fare i conti con i chiletti di troppo, presi rapidamente, ma che possono essere eliminati altrettanto rapidamente. Forse, non sai che con questo segreto sarà semplicissimo perdere circa 4 chili in una sola settimana. Il trucchetto non ha nulla a che fare con una dieta restrittiva, né con una dieta bilanciata. Mangiare sano e in modo equilibrato è importante, ma è grazie a questo che riuscirai a dimagrire.

Dimentica gli sgarri e torna in forma

Ora che il periodo dei panettoni e pandori è ufficialmente terminato, non guardarti più indietro e non sentirti più in colpa per gli sgarri fatti. Piuttosto, guarda avanti e focalizzati su una versione migliorata di te stesso. Dopo che avrai scoperto questo segreto, non potrai più farne a meno, perché potrà tornarti utile anche in altri periodi dell’anno, come la primavera, per arrivare in forma all’estate, o in estate stessa, per smaltire gli aperitivi e le cene sul mare.

Alcuni ricercatori inglesi dell’Imperial College di Londra hanno condotto uno studio per cercare di capire quale fosse il modo per tornare in forma rapidamente e vedere dei risultati concreti. Come accennato in precedenza, non dipende tutto dall’alimentazione, ma da un’altra sana abitudine che dovresti prendere. Una dieta ben strutturata è essenziale per depurare il nostro organismo e sentirci meglio, in ogni momento dell’anno, ma è grazie a questi esercizi se potrai perdere peso in breve tempo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La formula segreta per dimagrire

Gli esercizi, ai quali fanno riferimento i ricercatori inglesi sono quelli aerobici. Stiamo parlando di quell’attività che richiede uno sforzo costante, per un periodo di tempo prolungato. Gli sport che rientrano in questo tipo di attività sono il nuoto, la corsa, la marcia, il ciclismo e altri che possono essere svolti anche in palestra. Dovrai iniziare piano piano a svolgere gli esercizi, arrivando a 300 minuti a settimana. Noterai un netto miglioramento sul tuo corpo, con il peso e il girovita che diminuiscono. In sintesi, con circa due ore e trenta minuti alla settimana, potrai tornare in forma e sentirti meglio.

Uno studio, pubblicato su Jama Network Open, afferma che per ogni mezz’ora di allenamento aerobico a settimana si perde circa mezzo chilogrammo, mentre 2,79 chilogrammi per 150 minuti di allenamento e quattro chilogrammi per 300 minuti di esercizio. Risultati davvero incredibili che, se presi seriamente, possono esserti d’ispirazione e darti grandi soddisfazioni.