Pavimento in marmo: una volta provato questo detersivo non potrai più farne a meno | È ecologico e costa pochi centesimi

Non sommergerti di prodotti chimici, cura e pulisci il tuo pavimento di marmo in pochissimi step e senza spendere decine di euro.

Il marmo è un materiale nobile e spesso costoso, di conseguenza la sua cura e la pulizia devono essere svolte con metodi specifici per evitare di rovinarlo. Oggi sempre meno persone lo scelgono per via della sua freddezza e del suo prezzo spesso alto.

Molte case di una volta, invece, presentano pavimenti in questo materiale, e cambiarlo sarebbe un sacrilegio. Diverse persone si sono munite di prodotti specifici che non sono, però, riusciti a soddisfare le esigenze dell’utente.

Come se non bastasse, inoltre, questo tipo di sostanze non hanno certo un costo esiguo. Inoltre non contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente, visto che vanno a infierire sulla presenza dei rifiuti con il packaging e il prodotto stesso che finisce nello scarico una volta utilizzato. Ecco una soluzione alla portata di tutti.

Marmo in casa? Non impazzire con mille prodotti diversi: ti bastano pochi elementi che probabilmente hai già

Una delle tendenze che si sta espandendo negli ultimi tempi è quella delle pulizie ecologiche. Sono molte, infatti, le persone che si impegnano a cercare soluzioni alternative a sgrassatori e detersivi aggressivi quando possibile. Basti pensare alle azioni sgrassanti e disinfettanti di prodotti come succo di limone o bicarbonato di sodio. Grazie a semplici ingredienti è possibile creare e utilizzare soluzioni economiche ed ecologiche per la pulizia della casa.

Qualcosa di simile sta accadendo anche per quanto riguarda le zone e i materiali più delicati della casa, per i quali fino a poco fa si pensava non vi fossero alternative ai prodotti specifici in vendita. Di seguito vi proponiamo una ricetta infallibile a costo quasi zero per il vostro marmo.

Impatto ambientale alto e prodotti costosi? No grazie, con questa soluzione il marmo è perfetto ogni giorno

La ricetta che sarà illustrata è ottimale non solo per la pulizia del marmo, ma anche per quella del granito e della pietra. Gli ingredienti necessari sono: 3 litri d’acqua, 3 cucchiai di bicarbonato, 10 cucchiai di alcool denaturato, una goccia di sapone liquido oppure un cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie.

Come prima cosa munitevi di un secchio in cui verserete l’acqua, il bicarbonato e infine l’alcool. Aggiungete il sapone liquido o quello di Marsiglia, in base alla vostra preferenza o disponibilità in casa. Una volta aver creato una miscela omogenea, non vi resta che immergervi lo straccio – meglio se in microfibra – strizzarlo, e passarlo sul pavimento.