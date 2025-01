Nascosti così li mangiano anche i miei bimbi: la ricetta golosa con gli spinaci | Non ne avanza nemmeno un piatto

Con questa ricetta speciale, mangiare gli spinaci sarà una vera goduria: basta poco per realizzare una delizia

La verdura è un elemento fondamentale nella dieta mediterranea. Questa non può assolutamente mancare e dona moltissimi benefici per la salute delle persone.

La presenza di minerali, vitamine, fibre ed acqua aiutano a regolare il flusso intestinale, ma favoriscono anche un maggiore senso di sazietà.

Tra le verdure che apportano più benefici all’organismo ci sono gli spinaci, un’ottima fonte di ferro che ha un impatto positivo sulla pelle, sul sistema immunitario e sull’apparato cardiovascolare.

Gli spinaci favoriscono anche la regolarità intestinale e come riportato dal sito web “humanitas.it“, riducono anche il rischio di cancro al colon.

La ricetta speciale con gli spinaci

Gli spinaci sono un vero e proprio toccasana per il benessere dell’organismo e possono essere realizzate moltissime ricette gustose e salutari. In particolare, esiste una modalità di preparazione di questa verdura che piacerà proprio a tutti.

Oltre ad essere estremamente gustosa, si tratta di un secondo piatto veloce da realizzare ed ideale per tutta la famiglia. Gli spinaci al forno sono cremosi e filanti e sono perfetti per chi desidera una cena veloce e dietetica, senza però rinunciare al sapore inconfondibile.

La ricetta degli spinaci al forno

Il procedimento per realizzare gli spinaci al forno è semplicissimo e basteranno circa 3o minuti per realizzare una vera prelibatezza. Come prima cosa è necessario bollire 1 kg di spinaci in acqua bollente per circa 7 minuti. Una volta cotti possono essere messi da parte e si può passare alla realizzazione del condimento. Tritate finemente una cipolla e fatela soffriggere in una pentola con del burro e proseguite aggiungendo noce moscata e un pizzico di sale in base alle preferenze personali.

Aggiungete 20 grammi di farina e lasciate tostare leggermente. Scaldate 200ml di latte in un pentolino senza farlo bollire e aggiungetelo in padella. Dopo circa 7 minuti, il composto avrà raggiunto una consistenza cremosa e si può procedere con l’aggiunta di 40 grammi di parmigiano reggiano. Come riporta il sito web “cookist.it“, in questa fase è necessario mescolare con cura per evitare che si creino dei grumi, ma attenzione perchè il composto non dovrà restringersi molto. In caso contrario, basterà versare un altro pò di latte.

Potete quindi aggiungere gli spinaci ben scolati e una volta amalgamati tutti gli ingredienti, il composto deve essere trasferito in una pirofila leggermente unta. Tritate la provola e coprite tutta la superfice della casseruola ed infornate per circa 15-20 minuti. Il risultato sarà una vera delizia e anche i vostri bambini inizieranno ad apprezzare gli spinaci.