Dieta, questo è l’unico frutto che ti fa dimigrarire per la prova costume: da aprile a giugno perdi 10 kg

Se non vuoi farti trovare impreparato per la prova costume, questo è il frutto da inserire nella dieta: torni in forma in un batter d’occhio.

La frutta, come ben sappiamo, è un ottimo alleato del nostro organismo. Piena di nutrienti, questa è perfetta come spuntino, per non cedere alla tentazione di dolci e cibo spazzatura.

Tuttavia, c’è un frutto che, più degli altri, ti aiuta nella perdita di peso. Se inizi a mangiarlo da ora, da aprile a luglio, potrai perdere ben 15 chili.

La prova costume di quest’anno, dunque, non sarà più qualcosa da temere. Scopriamo insieme di che frutto si tratta.

L’importanza dell’equilibrio

Spesso e volentieri, chi deve rimettersi in forma è tentato di cedere a diete restrittive, povere e anche tristi. Purtroppo, però, non è questa la soluzione migliore per perdere peso e ritrovare la linea. Se vuoi avere il fisico dei tuoi sogni, devi imparare a crearti il tuo equilibrio. Ascolta il tuo corpo, assumi i giusti nutrienti, concediti uno sfizio, di tanto in tanto, ma non cadere nei peccati di gola, ogni volta che ne hai voglia.

Molte persone hanno l’idea che, dopo un’abbuffata e dopo aver esagerato un po’ di più, a tavola, occorre necessariamente cucirsi la bocca e fare la fame. Il corpo, in questo modo, ne risente e, in particolar modo, ne risentirà il metabolismo. Per evitare che questo smetta di funzionare come dovrebbe e per evitare l’effetto yo-yo, dimentica l’idea di compensare gli eccessi. Durante una festa, una cena con amici o parenti, può capitare di mangiare una quantità di cibo maggiore a quella che mangeresti di solito e non c’è nulla di male in questo. Un trucchetto, per evitare di sentirti troppo appesantito, è quello di alzarti da tavola con una leggera sensazione di fame. Non lasciarti trasportare dalle emozioni e tieni sempre sotto controllo quello che mangi, senza però essere troppo severo con te stesso. Se, poi, hai bisogno di perdere qualche chilo di troppo e puoi farlo prima dell’estate, affidati a questo frutto, l’alleato perfetto del dimagrimento.

Il frutto brucia grassi

Anche se il detto dice che “una mela al giorno toglie il medico di torno”, il vero frutto che ti aiuterà a perdere peso è l’ananas. Ricca di antiossidanti, l’ananas è un toccasana per il nostro corpo, depura l’organismo e rafforza il sistema immunitario. Per questo, scegliere di cenare con l’ananas può essere un’ottima mossa, specie se si ha intenzione di perdere quei fastidiosi chili di troppo. Ricorda, però, che sarebbe meglio abbinare la frutta a qualche fonte proteica.

La cena solo a base di frutta non è leggera, come la maggior parte delle persone pensa, ma è carente. Il che significa che, a lungo andare, diventerebbe controproducente per il corpo stesso. Ovviamente, le proprietà dell’ananas sono tutte da apprezzare, perché si tratta di un frutto ricco d’acqua e, quindi, con un ottimo effetto diuretico. In più, l’ananas contiene la bromelina, un enzima che aiuta a scomporre le proteine, nel tratto gastrointestinale, agevolando la digestione. Tuttavia, sarebbe più opportuno accompagnarla con una dose di proteine, come yogurt o gamberetti. Potrai sperimentare in cucina, trovare le combinazioni che più deliziano il tuo palato. In questo modo, ti sentirai più sazio, ma riuscirai comunque a perdere peso.