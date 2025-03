Pensioni, per avere 1.000€ tondi dovrai fare i salti mortali: ecco quanto devi guadagnare già da ora

Pensionati del futuro, preparati a vivere sotto i ponti: ecco quanto devi fare per assicurarti una vecchiaia dignitosa.

Se qualcuno non si occupa della situazione, il sistema pensionistico altro non farà che andare verso il degrado.

I requisiti per raggiungere il pensionamento sono già ora davvero incredibili.

A breve non basteranno anni e anni di contributi, né l’aver compiuto una certa età.

Le prossime generazioni lavoreranno praticamente anche nella tomba: ecco quanto bisogna fare per avere una pensione di mille euro.

Pensione da mille euro: ecco quanto devi guadagnare per raggiungere questo infimo traguardo

Nessuno potrebbe pensare di vivere in modo dignitoso con uno stipendio di mille euro al mese. Non è chiaro, dunque, come i vertici dello stato possano pensare che una persona possa trascorrere la terza e quarta età serenamente percependo mille euro al mese di pensione. Attraverso alcuni calcoli siamo in grado di comprendere come, allo stato attuale delle cose, una persona tra i 30 e i 50 anni possa raggiungere il “traguardo” di una pensione di mille euro.

L’importo della nostra futura pensione dipende da una serie di fattori, tra cui, quello fondamentale, lo stipendio. Ce ne sono, però, diversi altri, che vanno a influenzare l’importo futuro mensile in modo anche abbastanza cospicuo. Possiamo comunque fare alcuni calcoli per comprendere quando dobbiamo guadagnare oggi per raggiungere una pensione di mille euro o poco più.

Mille euro: per raggiungerli devi fare sin da ora i salti mortali

Le pensioni d’oro del passato sono molto meno diffuse oggi. Il lavoro non fa altro che risucchiare le nostre energie sempre di più, con stipendi sempre più bassi e un costo della vita totalmente fuori portata. Secondo i calcoli approssimativi fatti in base al raggiungimento di una pensione di minimo mille euro, siamo in grado di dire che per ottenerla dovremmo guadagnare una cifra corrispondente a 1800 euro netti al mese, dunque una RAL di circa 35.000 euro.

Seppure possa sembrare uno stipendio nella media, non è affatto così. Sono tantissimi i lavoratori che si arrabattano ogni mese percependo un netto di poco più di mille euro. Pensare alle loro prospettive in termini pensionistici non fa altro che scurire ancora maggiormente le tinte fosche del futuro della classe medio bassa in Italia. Secondo quanto divulgato da investireoggi in un articolo dedicato, nello specifico con uno stipendio di 1800 euro netti al mese, la pensione futura potrebbe oscillare tra 1160 euro e 1600 euro netti al mese.