Occhiali da sole modello Messner: non metterli mai, sono illegali | Scatta il multone in automatico se ti fermano

Anche gli occhiali da sole, se di questo tipo, entrano a far parte degli oggetti illegali: è una questione di sicurezza.

Stiamo parlando degli oggetti che si possono utilizzare alla guida.

La riforma del codice della strada intende dare man forte per una maggiore sicurezza stradale.

Dopo il cambiamento della normativa anti droga, è stata stilata una lista di “oggetti” illegali.

Ce ne sono diversi, ma la questione relativa a una tipologia di occhiali da sole è una vera novità.

Occhiali da sole tra gli oggetti proibiti: alla guida rischi di causare incidenti, ecco quali sono vietati

Tra gli oggetti proibiti ci sono, incredibilmente, gli auricolari. Un tempo consigliati alla guida per avere le mani libere e contestualmente poter effettuare una chiamata col telefono, oggi sono illegali. Sono stati, infatti, sostituiti dal vivavoce, ormai in perenne collegamento con il Bluetooth della propria auto. Infatti, gli auricolari rischiano di modificare la percezione del suono e dello spazio di chi è alla guida, e quindi di inficiare la sua capacità in termini di riflessi.

La presunta proibizione di questi occhiali da sole è davvero inaspettata. Infatti, in generale, nelle giornate di sole, gli occhiali da sole alla guida sono consigliati. Si rischia, infatti, di rimanere accecati o infastiditi dalla luce solare, in caso contrario. Eppure un tipo particolare di questo oggetto sembra essere vicino a un divieto formale: ecco di quale si tratta.

Occhiali alla guida verso il divieto, ecco quali rischiano la lista nera

Benché nelle giornate soleggiate è bene indossare occhiali da sole, specie in alcuni particolari orari, questi occhiali in particolare sono sempre sconsigliati quando si è alla guida. Si tratta, appunto, degli occhiali da sole particolarmente scuri e grossi, che possono creare grandi problemi nel caso di una entrata in galleria.

Per guidare è bene saper scegliere gli occhiali da sole giusti, visto che ce ne sono molti tipi diversi. Senza dubbio, però, quelli non adatti alla guida sono gli occhiali fotocromatici. Questi, infatti, cambiano colore e trasmittanza quando esposti alla luce. Si attivano (si scuriscono) abbastanza rapidamente (30 secondi) quando esposti a radiazioni ultraviolette, ma, allo stesso tempo, impiegano, invece dai 3 ai 5 minuti per disattivarsi. Questo tipo di occhiale, dunque, non è adatto alla guida visto che è necessario che in caso di improvviso annuvolamento, percorrenza di zone d’ombra e soprattutto gallerie, la vista sia sempre al suo massimo.