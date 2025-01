Dieta ricca di proteine: non solo piatti a base di carne | Queste verdure non possono mai mancare a tavola

Per una dieta sana e ricca di proteine, questi alimenti non possono mai mancare: lo chiarisce l’esperta in nutrizione

Mangiare è considerato uno dei piaceri della vita, ma è fondamentale impostare un’alimentazione equilibrata per costruire e rafforzare il corpo.

Un corretto stile alimentare, infatti, contribuisce al corretto funzionamento dell’organismo e, combinata all’attività fisica, consente di prevenire molte malattie.

Molte persone decidono volontariamente di escludere la carne dalla propria alimentazione, ma è importante che vengano assunte anche le proteine.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato che le proteine animali possono essere sostituite con alcune verdure che riducono il rischio di malattie croniche.

Le proteine vegetali sono essenziali per l’organismo

Le proteine sono essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo e aiutano a prevenire quelle malattie che mettono a rischio la salute delle persone. Sulla questione si è espressa anche la dottoressa Luciana Baroni che, oltre ad essere neurologa e geriatra, è anche una nutrizionista esperta dell’alimentazione a base vegetale.

“Le proteine sono uno dei tre macronutrienti della dieta assieme a carboidrati e grassi e come tali contribuiscono a fornire le calorie necessarie al corpo”, sono le parole della dottoressa e presidente della Società scientifica di nutrizione vegetariana (SSNV) in una nuova intervista al portale lacucinaitaliana.it

Una dieta a base di proteine: quali verdure scegliere

Assumere proteine è quindi fondamentale per garantire il corretto funzionamento dell’organismo e diversi studi scientifici hanno dimostrato che anche quelle di origine vegetale sono indispensabili per la salute. “Le proteine della dieta dovrebbero fornire circa il 15% delle calorie totali: significa, ad esempio, che per una dieta da 2000 kcal, 300 calorie dovrebbero provenire dalle proteine [..] che vanno ricavate dai cibi assunti in modo variato, inclusa la verdura che, combinata con alimenti come i cereali integrali, i legumi, la frutta secca a guscio e i semi, contribuisce all’apporto proteico”, ha spiegato la dottoressa Luciana Baroni.

Come riporta il sito web è fondamentale prediligere prodotti di stagione. Detto questo e parlando di verdure ricche di proteine, sono tipiche della stagione invernale i broccoli, il cavolo riccio, gli spinaci, il cavolfiore e i cavolini di Bruxelles. Questi possono essere consumati in tutti i modi, sia crudi che cotti, ma possono anche divenire l’ingrediente principale di ricette particolarmente sfiziosa. Non importa quindi come vengano preparate ma la cosa necessaria è che arrivino sulla nostra tavola.