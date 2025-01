Pasta e fagioli, la versione napoletana è molto più saporita e cremosa: tutto grazie all’ingrediente segreto

Scopri la versione napoletana di pasta e fagioli: rendi unico il piatto della tradizione, grazie all’aggiunta di questo ingrediente.

L’Italia è, molto probabilmente, il Paese con una tradizione culinaria più forte e solida. Da nord a sud, decine sono i piatti che ci vengono invidiati all’estero e che fanno innamorare proprio tutti. Pizza, gelato, lasagne, tagliatelle, secondi piatti e chi più ne ha, più ne metta.

Anche se, negli ultimi anni, i giovani chef si stanno avvicinando alle nuove tecniche di cucina, sperimentando diverse preparazioni, sono i piatti della tradizione ad avere sempre più successo. Tra questi, pasta e fagioli, un’esplosione di sapori, ideale nei mesi invernali, amata da grandi e piccini.

Nato come piatto della cucina povera, pasta e fagioli è diventato una costante sulle tavole degli italiani e, oggi, c’è chi lo riproduce a suo modo, aggiungendo qualche ingrediente che fa la differenza. La versione più saporita e cremosa, però, è quella napoletana. Vieni a scoprire come preparano pasta e fagioli a Napoli, e individua qual è il passaggio che fa la differenza.

Pasta e fagioli rivisitata

Pasta e fagioli può essere tanto amata quanto odiata. Per rendere il piatto più appetitoso e divertente, però, in Campania hanno studiato un metodo che funziona con tutti e conquista il palato di ogni assaggiatore. Se la preparerai seguendo queste istruzioni, anche i bambini impareranno a mangiarla. Per dare più sapore, i napoletani utilizzano il sale, qualche foglia d’alloro, la cotenna di maiale, il sedano e l’aglio.

Ovviamente, non può mancare una spolverata di pepe e un filo di olio extra vergine d’oliva, che dona al piatto il vero profumo della terra. Per quanto riguarda i fagioli, ti consigliamo di utilizzare i borlotti secchi e di lasciarli in ammollo per almeno otto ore. Dopodiché, dovrai sciacquarli per bene e versarli in una pentola con acqua, dove aggiungerai anche l’alloro. Porta il tutto a bollore, poi procedi con la cottura a fiamma bassa, per altri venti minuti. Nel frattempo, dedicati alla salsa, che è il vero elemento centrale del piatto, colei che lo renderà cremosissimo. Ecco come farla.

Il segreto della cremosità

Il vero punto a favore di questo piatto, che lo rende diverso dalla classica pasta e fagioli è la salsa. Nel mentre i fagioli sono in cottura, dedicati a essa. Taglia il sedano a pezzettini e frullalo, dopodiché uniscilo all’aglio e all’olio, in una padella e fai rosolare il tutto. Trascorsi un paio di minuti, aggiungi i pomodori a pezzettoni e fai cuocere per circa quindici minuti. A questo punto, elimina l’aglio e aggiungi il composto alla pentola con i fagioli.

Il vero tocco di cremosità, però, lo darà il concentrato di pomodoro. Uniscilo, assieme alla cotica intera, a tutti gli altri ingredienti e lascia cuocere per circa due ore. Non ti resterà, poi, che eliminare le foglie d’alloro e salare il tutto. In questo modo, avrai un condimento denso e cremoso al punto giusto, pronto per accogliere a braccia aperte la pasta e per soddisfare ogni palato.